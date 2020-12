Think Tank Basilicata “Energie per un futuro sostenibile”. Evento online il 4 dicembre

Seconda edizione del Forum internazionale “Energie per un futuro sostenibile” che si terrà in modalità digitale il prossimo venerdì 4 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 circa.

Il Forum rappresenta il momento conclusivo del percorso 2020 del Think Tank Basilicata e in quell’occasione sarà presentato il rapporto strategico “Think Tank Basilicata – Energie per un futuro sostenibile”.

I lavori, che alterneranno la presentazione di casi benchmark nazionali e internazionali che possano ispirare gli attori territoriali e riflessioni di alto livello sulla realtà e sulle prospettive della Basilicata, si concentreranno su alcuni temi estremamente attuali e rilevanti: attrattività, innovazione, connettività e sostenibilità.

Durante i lavori del Forum si terrà anche la premiazione delle start-up vincitrici della Call for Ideas Power2Innovate, una iniziativa lanciata dal Think Tank Basilicata nel 2020 per promuovere l’imprenditorialità giovanile nelle regioni del Sud.

Il Think Tank Basilicata è una iniziativa a carattere strategico competitivo lanciata ormai 3 anni fa da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Total E&P Italia , che si propone di individuare una traiettoria di sviluppo sostenibile per la Regione e di elaborare progettualità che possano concretamente accelerare la crescita nella direzione selezionata.

L’obiettivo ultimo è rimettere al centro dell’attenzione nazionale ed europea le sfide più urgenti per il rilancio della Basilicata ma anche le opportunità e le competenze strategiche attorno a cui il territorio, in sinergia con le altre Regioni del Sud, può decidere di giocare la propria partita di attrattività e competitività.

La prima edizione dell’iniziativa si è conclusa con Il Forum internazionale dello scorso 30 gennaio 2019 a Matera – che ha visto la partecipazione di oltre 200 attori del territorio e di 24 relatori da tutto il mondo e ha presentato la visione “Basilicata: energie per un futuro sostenibile”. Una visione che spinga la Basilicata a diventare una tra le Regioni più sostenibili e resilienti in Italia e in Europa, valorizzando in primis tre punti di forza del territorio: la presenza di attori che fanno parte dell’industria capital intensive, la presenza di filiera agroalimentare estesa e il contributo dell’industria culturale e del turismo.

Nel 2020, il Think Tank evolve in un Act Tank, con l’obiettivo di passare dalle proposte alle azioni e dare risposte concrete alle esigenze strategiche del territorio.

Alcune interviste realizzate dalla nostra redazione:

Per maggiori informazioni sull’evento visita il sito internet https://eventi.ambrosetti.eu/ttbasilicata2020/

Per partecipare al Forum digitale del 4 dicembre, compilare la scheda di registrazione che trova a questo link: https://eventi.ambrosetti.eu/ttbasilicata2020/iscriviti/

Foto di copertina si riferisce all’evento di Corleto Perticara