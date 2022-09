Potenza: paura a Bucaletto per un incendio

Paura, ma nessuna conseguenza, per un incendio che la scorsa notte ha distrutto un prefabbricato nel cuore di Bucaletto, il quartiere potentino del post terremoto, ancora in attesa di riqualificazione. Le fiamme hanno distrutto l’intero prefabbricato che non era abitato ma usato come deposito, come riferiscono i vigili del fuoco di Potenza che hanno lavorato dalle 23 alle 4 di questa mattina per spegnere il rogo. L’incendio si è propagato ad un altro prefabbricato abitato da un’anziana donna. Questo prefabbricato, al termine delle operazioni di spegnimento, è risultato inagibile e dunque l’anziana è stata evacuata e portata in albergo. Le cause dell’incendio sono tutt’ora da chiarire.

