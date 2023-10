Potenza, in un ex struttura dell’Azienda sanitaria trovato il cadavere di un uomo

Il cadavere di un uomo, dall’apparente età di 50 anni, è stato trovato oggi (lunedì 9 ottobre) a Potenza, in un edificio abbandonato di proprietà dell’Asp, l’Azienda Sanitaria del capoluogo. La struttura, secondo quanto reso noto dalla stessa Azienda sanitaria, “era in disuso da anni, ma accessibile da alcuni punti risultati forzati”. A trovare il cadavere, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Potenza su segnalazione di alcuni conoscenti dell’uomo. Secondo i primi accertamenti, il 50enne era un senza tetto che aveva trovato rifugio nell’edificio. Sul cadavere, già in avanzato stato di decomposizione, sarà eseguita l’autopsia per stabilire con esattezza le cause della morte. Sul posto, assieme ai carabinieri, si è recato anche il direttore sanitario dell’Asp, Luigi d’Angola. Sembra che l’edificio in questione venisse utilizzato abitualmente dai senza fissa dimora come ricovero di fortuna.