Pollinodoc: 1° edizione del Festival del Documentario Antropologico

Primo Festival del Documentario a tema Etnografico Antropologico nel Parco Nazionale del Pollino. Nasce dall’ispirazione del Maestro Luigi Maria Lombardi Satriani, su iniziativa dell’Associazione ASAJ (Associazione per lo sviluppo dell’Alto Jonio) in collaborazione con il Comune di Cersosimo (Pz).

Si prende come eredità la scelta del Maestro Luigi Di Gianni (a cui il festival sarà dedicato), di girare proprio a Cersosimo il suo documentario dal titolo “Frana in Lucania” del 1959(Coppa ANICA al Festival dei Popoli di Firenze).

Si è deciso, quindi, di realizzare un festival antropologico per raccogliere la sfida complessa di raccontare il nostro tempo mettendo al centro i pilastri dell’antropologia: l’uomo, la natura e la cultura.

Si desidera partire da Cersosimo, da un piccolo borgo, per percorrere processi di sperimentazione artistica capaci di apportare innovazione sociale e crescita culturale.

Un ricco programma che vedrà l’alternanza di tavoli di riflessione incentrati sui temi legati allo sviluppo territoriale, socio-economico, paesaggistico, al cinema e all’antropologia, con la partecipazione di importanti ospiti del panorama nazionale e internazionale; inoltre ci saranno momenti di approfondimento per la conoscenza del borgo di Cersosimo e Parco Nazionale del Pollino, della sua storia e della sua bellezza naturalistica e paesaggistica;

L’obiettivo è quello di fare incontrare il sogno, l’immagine e la cultura con il mondo politico e amministrativo capace di far diventare i sogni, i problemi e le immagini, progetti utili per i cittadini e i territori.







Associazione ASAJ

Per maggiori info e contatti visitare il sito del Festival http://www.pollinodoc.com/