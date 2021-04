Pneumatici estivi GOODRIDE, meno cari e convenienti? Perché sceglierli?

La scelta dei pneumatici è fondamentale, poiché garantiscono una sicurezza totale mentre stiamo guidando o proseguendo per un viaggio, cosa fondamentale se piove, nevica e c’è vento: in questo caso la perfetta aderenza della gomma al terreno è molto importante.

Abbiamo 3 possibilità di scelta

Ci sono quelli estivi e invernali, oppure quelli 4 stagioni.

La vostra valutazione potrà derivare da quanto usate il vostro veicolo, se lo utilizzate molto sono preferibili i primi perché si rovineranno di più, mentre in caso contrario la scelta giusta andrà sui secondi.

I pneumatici estivi e invernali si differenziano tra loro rispetto all’aderenza che presentano con il terreno, che sarà ovviamente in condizioni molto diverse nelle 2 stagioni.

Inoltre bisogna sempre tenerli controllati; con il tempo i pneumatici sono sottoposti a usura e possono diventare molto lisci, mettendo in pericolo voi e chiunque si trovi sulla carreggiata.

Da qui si capisce che devono avere un materiale sicuro, certificato, di ottima qualità e molto resistente sull’asfalto oppure su strade sconnesse, accidentate, che danneggerebbero la gomma e metterebbero a repentaglio la vostra sicurezza e di chi viaggia con voi.

I pneumatici estivi GOODRIDE

In particolare, sono molto apprezzati i pneumatici estivi GOODRIDE che sono la scelta di chi desidera solo il meglio per il proprio veicolo risparmiando.

Potrete visionare delle ottime offerte sugli pneumatici Goodride visionando il negozio online dedicato gommejohnpitstop

Studiati in ogni particolare per offrirvi tutta la sicurezza di cui avete bisogno su strada, il successo di queste gomme è determinato da più fattori; innanzitutto il rapporto qualità/prezzo la fà da padrone, visto che sono di ottima qualità e sono venduti a prezzi davvero contenuti.

In più rispettano standard altissimi di qualità e tutte le normative Europee relative ai trasporti.

Queste gomme sono prodotte da un’azienda cinese che sceglie di investire ogni anno milioni di dollari nella ricerca e nello sviluppo, risparmiando invece sulla pubblicità; ecco che quindi sono i fatti che contano e che ricevono poi tantissime recensioni positive da parte di chi li acquista.

Queste gomme si possono utilizzare per le automobili, i suv, i van, i bus, i mezzi pesanti, il trasporto leggero; offrono quindi una vasta gamma di prodotti per una moltitudine di mezzi.

L’azienda produttrice ci tiene a soddisfare le aspettative e le esigenze della clientela, al punto tale di effettuare controlli continui e test molto rigidi sui pneumatici, avvalendosi di attrezzature meccaniche, bilanciature e raggi X, prove manuali.

Come potete acquistarle

Per acquistarle dovrete entrare nell’apposito sito dove dovrete registrarvi e inserire tutte le informazioni richieste relative al pneumatico che desiderate, ovvero il tipo di veicolo, la stagione di riferimento, la larghezza e il diametro, la marca, l’indice di carico e di velocità; resta inteso che se non siete intenditori di gomme potete avvalervi dei Servizio Clienti sempre a vostra disposizione oppure sarà opportuno farvi consigliare da una persona con un po’ di esperienza.

L’azienda è talmente sicura di offrire un ottimo prodotto che dà la garanzia di 5 anni sui pneumatici che, mediante spedizione tramite corriere, verranno recapitati direttamente a casa vostra gratuitamente; avrete inoltre il servizio soddisfatti o rimborsati. Ciò significa che le gomme potranno essere rese se non ne sarete soddisfatti, naturalmente nello stesso stato estetico e qualitativo di come li avrete ricevuti.

Inoltre offre come servizio a tutti la disponibilità del proprio personale qualificato a disposizione 24 ore su 24, per ogni vostra esigenza e richiesta, mediante un servizio di mail nel quale specificherete con esattezza i vostri dubbi e le vostre richieste. Il personale vi risponderà in pochi giorni.

L’azienda è disponibile nel trovare una soluzione con voi nel caso non ci fosse un gommista di fiducia o vicino a voi utile per il montaggio dei pneumatici.

Nel momento in cui deciderete di acquistarli, potrete pagare con Bonifico, Carta di Credito e PostePay. Un altro servizio offerto è la newsletter che arriverà via mail direttamente sulla vostra casella di posta elettronica, per essere sempre al corrente delle novità proposte.

Perché sceglierli?

Perché l’azienda va dritta al punto; mira alla qualità e alla soddisfazione della propria clientela, ai fatti più che alle parole, offre notevoli garanzie che non sono altro che il frutto della propria solidità e serietà, per i suoi prezzi più che competitivi sul mercato, perché offre una larga gamma di ruote, di tante marche diverse.

Propone infatti pneumatici della Bridgestone, Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli, Tristar e via dicendo. Potrete trovarle tutte direttamente sul sito.

Sceglierli significa risparmiare senza rinunciare alla qualità; a volte capita di dover cambiare solo una ruota, a volte invece è indispensabile acquistarne 4 e per qualcuno la spesa derivante potrebbe essere onerosa. Ecco perché molti clienti hanno scelto di acquistare i pneumatici GOODRIDE. Perché sono riusciti a risparmiare acquistando 4 gomme che saranno resistenti nel tempo e, data la loro alta resa, saranno ammortizzabili nel tempo.