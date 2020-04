Per fortuna a Brienza la solidarietà è stata molto più contagiosa del Coronavirus

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Signor Salvatore Pasquale Varallo sulla raccolta fondi a Brienza e successiva distribuzione del materiale sanitario.

Grazie all’iniziativa della raccolta solidale ed alla generosità di molti cittadini di Brienza, in una sola settimana con tutte le restrizioni in atto, presso i tre tabacchini, con donazioni spontanee, sono stati raccolti 1.550,00 Euro, con i quali, io promotore dell’iniziativa solidale, presso varie ferramenta locali ho acquistato tutti i DPI individuali ed il materiale sanitario: maschere protettive trasparenti, occhiali trasparenti a tenuta e normali, maschere semifacciali e pieno facciali con filtri, mascherine, tute monouso, alcol disinfettate. Materiale donato alla Pediatra, a tutti i Medici di base, a tutto il personale 118 operante a Brienza, ai Carabinieri, alle case di riposo San Giuseppe e Sorriso ed a tutti i volontari della Croce Rossa, Protezione Civile, Forum Giovani ed Esercito della Salvezza che stanno operando egregiamente dal primo giorno su tutto il territorio di Brienza per l’emergenza Covi-19.

Con il residuo economico della raccolta solidale di 200.00 euro ho fatto 10 buoni carburante da 20.00 euro e li ho consegnati alla presenza del Sindaco a tutte le associazioni volontarie operanti sul nostro territorio che useranno per l’emergenza Covi19.

Un grazie lo voglio fare anche ad una Ditta di Viggiano, che non conosco, ma che avendo appreso di questa iniziativa dai social, mi ha fatto recapitare 400 mascherine monouso a titolo di donazione gratuita.

Vorrei ringraziare uno ad uno tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa per trasmette le emozioni e i mille ringraziamenti ricevuti da tutti ma proprio tutti coloro che hanno ricevuto il materiale acquistato con questa iniziativa ed a loro consegnato. Avendo io attivato questa iniziativa, voglio precisare che non l’ho fatto per personalismo ma perché sapevo che insieme avremmo fatto qualcosa di buono e con la Vostra generosità, senso civico, altruismo ed appartenenza comunitaria, al di là del colore politico, della religione o del ceto sociale, avete dimostrato che siamo una grande comunità capaci di agire e reagire nei limiti delle nostre possibilità.

Il resoconto dettagliato delle somme raccolte lo troverete esposto davanti i 3 tabacchini che ringrazio a nome di tutti per la pazienza la precisione e la disponibilità data per la raccolta. Tutto è stato pubblicato sui vari social per coerenza, trasparenza e conoscenza. Ringrazio il sindaco per il riconoscimento morale rivolto all’iniziativa.

Mille grazie a tutti Voi che avete apprezzato e sostenuto l’iniziativa ed un grazie lo dedico anche a chi questa iniziativa la’ criticata perché anche sè costruttiva può dar spunto per migliorare.

Salvatore Pasquale Varallo

Qualche giorno fa abbiamo intervistato il Sindaco di Brienza Giancristiano e la riproponiamo di seguito: