Pc, bici, pagamenti elettronici: tutti i bonus in arrivo e come fare per ottenerli

C’è anche una clausola di recesso gratuito: si può uscire senza costi dal contratto siglato avvalendosi del bonus per siglarne un altro, portandosi dietro l’importo residuo del contributo. Questo, però, a patto che il nuovo contratto garantisca livelli di servizio almeno pari a quelli previsti dal precedente.

Clic day per il bonus bici

Il buono mobilità è invece un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Per richiedere il buono mobilità o il rimborso per gli acquisti effettuati, i beneficiari possono registrarsi sull’applicazione web dedicata al “Programma Sperimentale Buono Mobilità 2020” a partire dal 3 novembre.

Come avverrà il rimborso? Ci saranno due fasi: per gli acquisti della fase 1 (dal 4 maggio al 2 novembre) sarà il cittadino ad essere rimborsato del 60% della spesa; nella fase 2 (dal 3 novembre in avanti) il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%. Il rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili.