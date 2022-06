“Paterno in Music 4.0”, festa della musica con il concerto degli Amarimai il 18 giugno

La Pro Loco “Terra dei Padri”, con il patrocinio del Comune di Paterno, apre il calendario delle manifestazioni estive paternesi con “Paterno in Music 4.0” aderendo alla 28ª della Festa della Musica 2022, evento nazionale del MIC.

Con “Paterno in Music 4.0”, Paterno risponde al bisogno di ritrovarsi nuovamente insieme nella spensieratezza mancata in questi duri anni. Che si aprano le danze: ospiti d’onore di questo Gran Ballo sono gli Amarimai, che con la loro musica travolgente daranno inizio ai festeggiamenti per la gioia ritrovata!

Gli Amarimai , che rappresentano le tradizioni popolari e soprattutto quelle musicali della Basilicata, non potevano mancare nel cartellone estivo della Pro Loco, improntato sul reiterarsi delle memorie culturali, artistiche, paesaggistiche e gastronomiche del borgo. Gli appuntamenti, infatti, proseguono con appuntamenti oramai fissi, quali il trekking sulle vie dell’acqua “Dalla Nuvola al Bicchiere” del 25 giugno, le sagre “I Sapori della Tradizione” e “I Sapori della Via Lattea” ma anche con appuntamenti culturali importanti quale il consolidato gioco a squadre sul dialetto – “Il Dialettando”- e, ad agosto, “Pater Lignum, Mater Aquae”, la manifestazione artistica che vede la partecipazione di importanti scultori del legno provenienti da tutta Italia.

Quest’anno una novità importante! Il Carnevale Paternese sarà estivo! Una fantasmagoria di colori, musica, e, ovviamente carri allegorici e maschere!!!

La Pro Loco “Terra dei Padri” si conferma, quindi, punto di riferimento per il tempo libero e lo svago di tutti.