Parte il 20 aprile il Cineforum “Controcampo – Discutere di società e ambiente”

Il progetto “Controcampo – Discutere di società e ambiente” è in continuità con una precedente iniziativa, organizzata nell’ottobre del 2018 dagli studenti di Unidea, in collaborazione con la professoressa Manuela Gieri, nell’ambito del corso di Storia del Cinema. In quella occasione veniva proiettato il film “Sulla mia pelle”, che narra della tragica fine di Stefano Cucchi. Alla proiezione del film seguì l’intervento telefonico di Rossana Noris, vicepresidente dell’Associazione Stefano Cucchi Onlus.

Il successo di quell’evento, attestato dalla numerosa partecipazione del pubblico, ha convinto gli studenti di Unidea a ripetere l’iniziativa con il progetto di una rassegna cinematografica a tema.

Il Cineforum Controcampo avrebbe dovuto iniziare a marzo dello scorso anno, ma la pandemia ha costretto l’Associazione a rinviare l’evento. Un anno dopo Unidea ha ripensato il format, il quale, pertanto, si svolgerà in modalità online.

Dal 20 aprile e fino al mese di giugno 2021, saranno proiettate, in diretta Facebook e YouTube, sulle pagine dell’Associazione Unidea, alcune sequenze di film che trattano tematiche di interesse sociale, come la gravidanza inaspettata, la tossicodipendenza, la violenza di genere, l’ambiente, ma anche la musica e la street-art.

Negli intervalli tra una sequenza e l’altra interverranno in diretta ospiti di fama (un ospite per ciascun incontro), esperti e/o testimoni che daranno il loro contributo all’approfondimento degli argomenti, e risponderanno alle domande che i partecipanti vorranno porre.

I film in programma, che introducono ai vari temi, sono stati scelti da oltre duecento studenti che hanno risposto a un questionario somministrato, in forma cartacea e digitale, dall’Associazione Unidea.

Il progetto è finanziato dall’Università degli Studi della Basilicata, con i fondi destinati alle attività culturali e sociali degli studenti.

Il primo incontro si terrà il prossimo 20 aprile alle ore 18.30 in diretta Facebook e YouTube sui canali ufficiali dell’Associazione Unidea. Ospite la dott.ssa Maura Gancitano, filosofa e fondatrice del progetto di divulgazione culturale “Tlon”. Tutti gli appuntamenti online saranno introdotti dalla professoressa Manuela Gieri, docente presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata.