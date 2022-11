Palazzo San Gervasio, ritrovato morto l’anziano scomparso

E’ stato ritrovato questa mattina (lunedì 21 novembre) il corpo senza vita dell’uomo di 83 anni di Palazzo San Gervasio di cui si erano perse le tracce nella giornata di domenica quando era uscito di casa a bordo della sua auto, una Fiat Doblò.

I familiari, non avendone notizie, avevano dato l’allarme: oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco, in campo con diverse squadre, con un drone e con un’unità di comando locale composta da personale anche con conoscenze di topografia applicata al soccorso.

Le speranze, però, si sono interrotte in mattinata dopo le 8, quando l’auto dell’anziano è stata ritrovata in un burrone poco fuori dal centro abitato, dalle parti di via Belvedere, a Palazzo. All’interno c’era l’83enne, ormai deceduto. Molto fango intorno all’abitacolo, con il personale del 118 che per il recupero ha chiesto l’aiuto della protezione civile. L’ipotesi, che i sanitari stanno verificando, è che l’uomo possa aver perso il controllo del mezzo in seguito ad un malore.