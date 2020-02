Ordinanza Coronavirus in regione: come muoversi e cosa fare. Attivo il numero verde





Chiunque, negli ultimi quattordici giorni, abbia fatto ingresso in Italia e arrivi in Basilicata dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o abbia soggiornato nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, o contattare il numero verde istituito dalla Regione 800996688, attivo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

Per il territorio della provincia di Potenza e della competenza della ASP contattare:

Presidio Distrettuale di Chiaromonte: 0973.641233 ore 8:00 – 20:00

Presidio Distrettuale di Lauria: 0973.621427 ore 8:00 – 20:00 (dal giorno 26/2/2020)

Presidio Distrettuale di Venosa: 0972.39378 – 39225 ore 8:00 – 20:00

UOC Igiene Potenza: 0971/425223 – dal lunedì al venerdì, ore 8:00-14:00, Lunedì e Martedì ore 15-18:00 (dal giorno 2/3/2020)

Per il territorio della provincia di Matera e della competenza della ASM contattare:

Dott. Stigliano: 335.5334255

Dott. Citro: 335.5334888

Dott. Chieco: 0835.253613

Dott. Annona: 329.5832620

In caso di impossibilità di accesso ai numeri dei Servizi Sanitari chiamare la





Sala Operativa di Protezione Civile Regionale 0971.668463

Numero Verde di Protezione Civile Regionale 800.073665

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Regione Basilicata, dove è possibile consultare l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 27 febbraio 2020“. Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”