Operazione Dda nel Metapontino, otto gli arresti. Nel mirino una nota azienda di ortofrutta

Dal Metapontino ai principali mercati ortofrutticoli italiani. Quintali di prodotti sottratti e rivenduti in nero, di utili trasferiti ad altre società grazie al coinvolgimento di venditori compiacenti. Questa l’accusa della Direzione distrettuale antimafia di Potenza che questa mattina ha portato la Guardia di finanza di Policoro ad eseguire 8 arresti, quattro in carcere e quattro ai domiciliari. Un’altra persona è stata destinataria di obbligo di dimora, mentre altre otto risultano indagate. Peculato, riciclaggio e autoriciclaggio sono i reati ipotizzati dagli inquirenti.

Al centro delle indagini, una delle più importanti aziende ortofrutticole della zona, l’ azienda agricola de Pascalis, di Scanzano Jonico, già sotto la lente della magistratura dal maggio 2021. In quell’occasione si scoprì che le attività del magazzino, dall’acquisto di macchinari a quello di prodotti ortofrutticoli rivenduti come propri, servivano per coprire un giro di riciclaggio di denaro proveniente da un’ampia rete di spaccio di droga. Da qui l’affidamento dell’azienda all’amministrazione giudiziaria. Proprio il magazzino, secondo gli inquirenti, sarebbe stato interessato da un progressivo depauperamento del patrimonio, nonostante l’amministrazione giudiziaria, fino ad esporre l’azienda ad un rischio di dissesto finanziario. Da questo le nuove indagini che hanno portato alle 8 misure cautelari emesse dal gip del capoluogo. In particolare gli utili venivano trasferiti ad una nuova società riconducibile alla famiglia de Pascalis, la ‘Dea frutta Srl’.

Grazie alla collaborazione di venditori complici le fatture venivano ritoccate al ribasso con la differenza, chiamata ‘cagnotta’ (da qui il nome dato all’indagine), che veniva consegnata in nero.

Il tutto per sottrarre alla futura confisca i beni provento delle presunte condotte illecite che nel 2021 avevano portato al sequestro dell’azienda de Pascalis.