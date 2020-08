Online il documentario Bikeitaly. Il viaggio in bicicletta da Milano a Viggiano di Nicol Ielpo

Lo abbiamo seguito, intervistato, nel frattempo ha realizzato anche un altro viaggio: EuropeBike. Stiamo parlando del ciclista viggianese Nicol Ielpo.

Il suo primo progetto Bikeitaly, realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Viggiano e altri enti, si può visionare online sul canale youtube dell’Associazione Supertramp.

Per scoprire tutte le informazioni sul progetto vi rimando al seguente articolo https://www.gazzettadellavaldagri.it/impresa-riuscita-da-nicol-ielpo-bikeitaly-ha-concluso-il-suo-viaggio/

Nel frattempo Nicol si è spinto oltre realizzando e concludendo un altro viaggio in bicicletta: da Leeuwarden a Matera con il progetto EuropeBike, al link sotto l’intervista realizzata da Andrea Rossi alla fine della seconda impresa del lucano:

https://www.gazzettadellavaldagri.it/europebike-andrea-rossi-intervista-il-ciclista-nicol-ielpo-dopo-la-fine-del-tour/

Trailer del docu-film che sarà proiettato per la prima volta il 26 agosto a Viggiano:

Concludo questo articolo parlandovi di un’altra grande e bella impresa sempre in bicicletta, 1500 km, 23 tappe, da Milano a Padula in Campania: Cambia Marcia un progetto di Marco Vegliante in bicicletta ma soprattutto una raccolta fondi.







In questo periodo di emergenza sanitaria Cambia Marcia ha rappresentato anche l’Italia che riparte, promuovendo il turismo sostenibile e i viaggi made in Italy come alternative possibili e buone pratiche da seguire soprattutto nell’era del Covid-19.

Seguite il sito internet e le pagine social di Cambia Marcia, scoprirete la storia di Marco e la sua lotta – vinta – contro il cancro. Vi chiedo anche di donare, può sembrare un piccolo gesto – non lo è – è la determinazione di un ragazzo nel raggiungere il suo obiettivo.

http://www.cambiamarcia.org/donaora

Facebook https://www.facebook.com/cambiamarcia

Instagram https://www.instagram.com/cambia_marcia/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCWdOqRP4SnpWTNpYutrsHhg

Sito Web https://cambiamarcia.org/