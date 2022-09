On line il nuovo singolo di Angelo Cozzi

Eccolo qui. Anzi su internet: il nuovo brano di Angelo Cozzi da oggi (venerdì 9 settembre) si può ascoltare al link https://music.imusician.pro/a/vfqqJ6sw/. Basta un clic, dunque, per sentire l’ultima fatica del cantautore lucano, che si intitola ‘Trip mentali’. Basta collegarsi al link, si clicca sull’iconcina di uno tra social che compaiono sull’immagine di copertina e via con le note. Questo brano giunge a sette mesi dal primo inedito ‘Paure’, pubblicato nello scorso mese di febbraio.

“Trip mentali” nasce dal desiderio dell’autore di voler viaggiare nella fantasia a suon di musica come lui stesso nella prima strofa dice: <Alzo il volume della musica>. E sempre con la fantasia avvicinata al desiderio d’amore cerca di disegnare con lo sguardo forme nelle piccole crepe di questo “muro”, che ricordino questa ragazza per cui prova determinati sentimenti.

Nella seconda strofa parla di questo taboo che gli hanno infilato in testa sin da piccolo, ovvero l’educazione a ciò che si riteneva giusto o sbagliato: <Non voglio che qualcuno ci resti male, quindi lotto per restare su>, dice l’autore.

Nel bridge invece abbiamo delle vere e proprie urla d’amore, ritornando alla prima strofa che esclamano: <Finché non perdo la voce continuo ad urlare il tuo nome >.

Nell’ultimo verso dell’ultimo ritornello fa notare che a differenza di quando era piccolo che faceva tutto per dispetto adesso ha imparato a non giocare con il rispetto delle persone che hanno insegnato a quel bambino che <nascondeva tutti i giochi per dispetto>.

Angelo Cozzi è un cantautore, musicista e interprete nato a Lagonegro (PZ) il 4 agosto 2003. Ha frequentato l’istituto tecnico informatico di Lauria essendo appassionato di programmazione, ma è anche appassionato di musica da quando era piccolo grazie ai suoi genitori. Decide di frequentare il Conservatorio di Nocera Terinese (CZ) dove tutt’ora studia Canto Pop/Rock, approfondendo la tecnica vocale per la musica e per il canto.