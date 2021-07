Novità 2021 in casa Metzeler, gomme performanti con un ottimo prezzo!

Gli pneumatici sono una delle parti fondamentali dell’automobile e in generale di ogni veicolo, infatti dal momento che sono il punto di contatto con il suolo, sono responsabili dell’andamento del mezzo e hanno l’importante compito di assorbire le varie sollecitazioni. In base alla stagione e alla tipologia di veicolo puoi optare per diverse gomme, in ogni caso è importante affidarsi a brand esperti per poter usufruire di accessori performanti e realizzati in materiali qualitativi per accompagnare i tuoi viaggi per molto tempo. Ci concentriamo in questo articolo sulle moto, che uniscono tantissimi appassionati in tutto il mondo i quali non vogliono scendere a compromessi per quanto riguarda la sicurezza su strada. Analizziamo un brand che ha fatto di questo la sua filosofia aziendale.

Metzeler

L’azienda tedesca Metzeler fondata a Monaco più di 100 anni fa è ancora oggi sinonimo di grande qualità e affidabilità nel campo degli pneumatici. Il brand vanta una lunghissima esperienza nel settore e guarda sempre avanti grazie all’introduzione di nuove tecnologie per creare pneumatici non solo molto performanti ma anche con un ottimo rapporto qualità prezzo in modo da renderli accessibili a tutte le tasche, infatti possono essere acquistati su diversi siti a prezzi molto vantaggiosi, nonché sul sito ufficiale con assistenza h24 in caso di ogni dubbio. Nei primi posti delle classifiche di tutto il mondo, gli pneumatici di questo marchio sono fra i più scelti dai motociclisti perché coniugano un design accattivante, alti standard qualitativi e precisione su tutti i fondi stradali. Partendo dalla struttura più interna troviamo in tutti i modelli una struttura robusta pensata per durare a lungo e donare sicurezza al motociclista anche nelle condizioni più sfavorevoli. L’ampio catalogo del brand tedesco propone pneumatici per tutti i gusti, rispondendo ad ogni tipologia di motociclista e dunque esigenza di guida. Ecco le novità del 2021 che assolutamente non puoi perderti.

Novità 2021

Dopo un 2020 ricco di innovazioni grazie all’introduzione di pneumatici da turismo ma anche sportivi, nonché modelli indicati per gli scooter e molto altro ancora. Riguardo l’anno in corso, gli ingegneri Metzeler continuano a lavorare su questa linea apportando sia innovazioni sui modelli esistenti che progettando nuovi pneumatici.

Tourance Next 2

Si tratta della quarta generazione di un modello di gomme molto performanti per chi guida una moto enduro stradale, in effetti la Casa tedesca ha effettuato nuovi test di efficienza che hanno dimostrato come questo pneumatico migliora la percorrenza soprattutto nelle curve, sia all’ingresso che durante. C’è da specificare che il battistrada è stato progettato per un utilizzo fuoristrada e quindi si comporta bene su terreni dissestati ma eccellentemente anche in condizioni di fango e pioggia. Gli spazi di frenata sono molto ridotti così da regalare una perfetta esperienza di guida ma anche grandi prestazioni in termini di sicurezza. Tornando al battistrada, il design della gomma è caratterizzato da intagli longitudinali e ulteriori intagli che si adattano all’angolo di piega. La mescola è ricca id silice per essere duratura e garantire sempre un pneumatico intatto.

Sportec M9 RR

Veniamo al pneumatico Sportec M9 RR, elemento famoso al pubblico perché già presente da tempo nel catalogo Metzeler, che nel 2021 viene rinnovato con l’introduzione di nuove misure. Si tratta di un modello molto sportivo la cui gamma viene proposta con l’arricchimento di pneumatici da 120/70-19″ da 60V e 120/70-17″ da 72V (anteriori e posteriori). Anche qui le performance sono ottime e la sicurezza è al primo posto poiché le gomme rispondono bene a qualsiasi cambio di fondo e condizione meteorologica. Il piacere di guida è dato in particolare dalla struttura molto rigida e ricca di elementi in gomma, che si comporta bene in curva e anche sui rettilinei. La risposta degli pneumatici è immediata in modo da rendere la guida un’esperienza molto rilassante e fluida. La superficie è abbastanza liscia ma ci sono degli intagli strategici che drenano l’acqua in caso di pioggia e rendono l’usura uniforme, mentre per quanto riguarda il centro che le parti più esterne troviamo una superficie liscia per permettere un perfetto controllo della moto e una grande stabilità in ogni situazione. La doppia mescola in silice resiste perfettamente alle abrasioni.

MCE 6 Days Extreme

Questo pneumatico è molto diverso da quelli descritti finora poiché, progettato insieme ai professionisti Campioni del Mondo Enduro, è uno dei migliori omologati per questo sport. Il punto di forza di queste gomme dall’aspetto molto accattivante sono i tasselli studiati per fornire la migliore trazione su tutti i terreni. Sempre allo stesso scopo, quelli posteriori sono più arrotondati e in generale si tratta di gomme che resistono perfettamente all’usura. Migliore presa nel terreno, precisione, stabilità in curva sono solo alcune delle caratteristiche di questi pneumatici Metzeler, non ultima poi la capacità di auto-pulirsi grazie agli ampi spazi. Veniamo alle novità 2021 che interessano questo modello, in particolar modo l’introduzione di un nuovo modello da 90/90-21 SOFT per l’anteriore, capace di garantire un’aderenza sorprendente anche su fondi viscidi e scivolosi. Lo stesso modello è disponibile anche in versione Super Soft per i tratti particolarmente tecnici ma interessanti sono anche i modelli posteriori della gamma 140/80-18, omologati per un uso cittadino, quindi abbastanza tranquillo e omogeneo ma anche per terreni disconnessi.

MC360 e Racetec SM

Concludiamo con alcune novità che assolutamente non passano inosservate nel panorama delle gomme per moto. La prima riguarda gli pneumatici MC360, realizzati per gli amanti delle motocross ma presenti da poco anche per le moto ad uso stradale. La struttura a tre strati è robusta e molto resistente al’usura e agli impatti, allo stesso tempo si tratta di una mescola molto elastica ma anche rigida per reagire bene alla fatica e alle deformazioni durante lo smorzamento degli urti. I polimeri sviluppati nella mescola aiutano a resistere al surriscaldamento mentre il disegno battistrada offre un’ottima maneggevolezza del mezzo. Spostiamoci ora sulla seconda novità della Casa tedesca, ossia le gomme Racetec SM nella nuova versione compatibile con i cerchi da 17 pollici, molto performanti grazie alla mescola ad alto contenuto di silice che, combinata al disegno del battistrada permette una buona resistenza termica, grande resistenza all’abrasione e ottimo grip.