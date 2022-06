Nord&Sud, a Maratea prosegue la tre giorni sul futuro del Mezzogiorno

La riresa economica dopo la pandemia deve ripartire dal Sud. Ne sono convinti politici, amministratori e dirigenti d’azienda che partecipano al secondo giorno del convegno Sud&Nord nella suggestiva cornice di Villa Nitti a Maratea. Lavorare sulle infrastrutture, vera nota dolente per le regioni meridionali, rappresenta una priorità per ridurre il divario tra Mezzogiorno e Nord Italia. Lo ha sottolineato anche l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, presente alla seconda giornata del convegno, in un panel dedicato ad energia trasporti e logistica.

“Dal Pnrr abbiamo 200 milioni assegnati dal Mims (ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ndr) a Trenitalia per l’acquisto di carrozze notte e Intercity ibridi per la costa Ionica. Non solo lunga percorrenza, ma anche importanti fondi messi a disposizione per il rinnovo delle flotte regionali”, ha spiegato Corradi, il quale poi ha aggiunto: “L’obiettivo sfidante è ridisegnare il concetto di mobilità in un’ottica di sostenibilità, intermodalità e competitività, per ridurre il divario tra Nord e Sud del Paese”, in linea con gli obiettivi che si è dato il neonato Polo Passeggeri del Gruppo FS, di cui Trenitalia è a capo.

Per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 nelle città, la priorità per Corradi rimane guardare a tutto a tutto ciò che è intermodale, dalla bicicletta al monopattino, dagli accordi di primo-ultimo miglio con i taxi, alle intese con società di trasporto, puntato sulla qualità del servizio realizzato attraverso il dialogo tra ferro, gomma e stazioni che si fanno hub e centri di aggregazione”. Fondamentale secondo l’AD di Trenitalia rimarrà “mettere in campo investimenti a lungo termine, anche grazie alle risorse del Pnrr, per dare solidità e stabilità alla programmazione dei servizi ferroviari, sempre più in linea con le esigenze dei cittadini”.

