Narcotraffico tra Puglia e Basilicata, 15 arresti

Quindici persone arrestate,11 in carcere e 4 ai domiciliari. E’ il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai carabinieri di Potenza e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano. Questa operazione ha sgominato un’. associazione dedita al traffico e allo spaccio di marijuana e cocaina nell’area del Vulture – Melfese, al confine con la provincia di Foggia da dove arrivava la droga. A capo del presunto sodalizio criminale, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un italiano e un albanese, Enrico Caputo e Ardit Ismaili. In carcere, fra gli altri , anche i fratelli Lorenzo e Antonino delli Gatti, già al centro di un’altra operazione della magistratura, e Alessandro Cassotta, già condannato in via definitiva per mafia. La droga arrivava dalla zona di Cerignola. Migliaia le cessioni nei centri di Melfi, Rapolla e Rionero. Nelle intercettazioni la cocaina di qualità superiore era indicata col nome in codice di Cr7, l’acronimo con cui è noto uno dei calciatori più forti del mondo, vale a dire Cristiano Ronaldo. Il gip del capoluogo ha, inoltre, disposto un divieto di dimora in Puglia e in Basilicata e sei obblighi quotidiani di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli inquirenti hanno anche contestato altri reati: il possesso di armi automatiche, in particolare 3 kalashnikov (ad Antonino delli Gatti e Ismaili), e l’estorsione aggravata dal metodo mafioso per due distinti episodi, in cui alcuni degli indagati avrebbero minacciato dei tossicodipendenti facendo il nome di Alessandro Cassotta.

Custodia cautelare in carcere:

Ardit ISMAILI, Enrico CAPUTO, Enkeled SINAJ (detto Cledi), Donato LOVECCHIO, Mario VIGLIOGLIA, Mattia VIGLIOGLIA, Alessandro CASSOTTA, Daniele Rosario MONTICELLI, Antonino DELLI GATTI, Lorenzo DELLI GATTI;

Arresti domiciliari: Mirco CARRIERO, Giuseppe CARRIERO, Marco NICOLETTI, Cataldo LEUCI.

Divieto di dimora in Basilicata e Puglia: Franco CALABRESE.

Obbligo di presentazione quotidiano alla PG: Matteo TARANTINO, Pasquale STANTE , Giuseppe CALABRESE , Salvatore CALABRESE, Vincenzo DONADIO, Iulian CARTOFA CATALIN.