Muro Lucano avrà l’ospedale di comunità

Su iniziativa dell’assessore regionale alla Salute, Francesco Fanelli, è stato presentato a Muro Lucano il progetto relativo all’ospedale di comunità.

“Con l’innesto dell’ospedale di comunità – ha dichiarato Fanelli – puntiamo a potenziare la rete assistenziale sanitaria rendendola di fatto di grande prossimità al cittadino lucano. Un intervento tale da assicurare la gestione del paziente attraverso una presa in carico completa per rendere più celeri i tempi di cura e ridurre l’ospedalizzazione e gli accessi impropri ai servizi sanitari, quali ad esempio, il pronto soccorso”.

A Muro Lucano sarà realizzato un ospedale di comunità destinato a pazienti in condizioni non acute e con richieste assistenziali che non possono essere gestite a domicilio e che necessitano di assistenza/sorveglianza sanitaria continuativa nelle 24 ore.

L’intervento complessivo per la realizzazione della struttura sarà pari a oltre 3 milioni e 300 mila euro, compresa la messa a norma. L’edificio che ospiterà l’ospedale di comunità si trova all’interno dell’area in cui ricade l’ospedale distrettuale di Muro e prevede, entro il 2026, la realizzazione di 20 posti letto, ma anche l’ampliamento e riqualificazione dell’ambulatorio odontoiatrico, l’installazione di un nuovo impianto di osmosi inversa a servizio del reparto di emodialisi, spazi più ampi ed adeguati per medici ed infermieri ed un ambulatorio per il medico di continuità assistenziale.

Per il Direttore generale della Azienda sanitaria di Potenza, Antonello Maraldo “fanno ben sperare per il futuro dell’ospedale di comunità i dati che da gennaio a fine novembre vedono l’ospedale di Muro Lucano impegnato in branche specialistiche come la fisioterapia che è quasi a quarantamila prestazioni e la nefrologia ed emodialisi che, nonostante la carenza di medici specialisti, ha assicurato 1450 prestazioni. In questo giocherà anche molto il ruolo della telemedicina che avvicinerà ulteriormente il territorio alla struttura sanitaria”.