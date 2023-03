Morte medico Pucillo, si indaga per omicidio eseguita l’autopsia

Ferite compatibili con colpi di arma da fuoco – presumibilmente un fucile a pallettoni- in più punti del torace.Svolta nelle indagini sulla morte di Lorenzo Pucillo, il medico del Picerno calcio trovato senza vita, mercoledì mattina, nella sua azienda agricola, in località ‘Cucumiello’. a Pescopagano. La Procura di Potenza ha aperto un’inchiesta per omicidio dopo l’autopsia eseguita ieri (24 marzo) al San Carlo di Potenza dal medico legale Mauro Ciavarella. Proprio la Procura aveva disposto l’esame autoptico per avere elementi in più su quella che in un primo momento era sembrata una fatalità: secondo i primi indizi, infatti, Pucillo , 70 anni, era stato colpito da un animale fuori controllo, probabilmente una mucca, appena sceso dal trattore . Ma dagli accertamenti fatti sembrerebbe che le ferite provocate dall’animale siano successive alla morte. Inoltre, sugli abiti di Pucillo sarebbero stati trovati dei pallini da caccia.I carabinieri, coordinati dal pm della Procura di Potenza, Giuseppe Borriello, stanno procedendo ad ascoltare chiunque possa contribuire alla ricostruzione delle ultime ore di vita del professionista. Non si esclude, al momento, alcuna possibilità, compresa quella di qualche dissidio con persone del posto o anche litigi per motivi riguardanti diritti di proprietà o questioni inerenti l’attività attuale di Pucillo, che da qualche tempo si era dedicato all’allevamento di una razza podolica bovina.

Intanto, oggi pomeriggio il Picerno è sceso in campo con il lutto al braccio nella sfida con la Gelbison valida per la trentaquattresima giornata del girone C di serie C.