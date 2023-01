Mondiali di Pasticceria Femminile 2023: Ilaria Castellaneta, origini di Marsico Nuovo, rappresenterà l’Italia

La giovane Pastry Chef Ilaria Castellaneta salernitana di nascita ma per metà lucana, di Marsico Nuovo, rappresenterà l’Italia al SIGEP di Rimini.

Questo campionato mondiale, a cadenza biennale, si rivolge alle donne pasticcere di tutto il mondo, rappresentando un’occasione di confronto e un’esperienza di crescita per coloro che trasmettono con il loro stile ed eleganza un assoluto esempio di professionalità per fare grande la pasticceria mondiale. La competizione, inizialmente prevista nel 2021, ha avuto uno stop forzato causa covid e la sfida tra Corea, Giappone, India, Italia e Perù andrà in scena nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 Gennaio 2023 nella Dolce Arena di SIGEP di Rimini. A rappresentare il tricolore sarà la giovane Pastry Chef salernitana Ilaria Castellaneta, che nel 2019 aveva partecipato alle selezioni insieme ad altre giovani pasticcere d’Italia. Al suo fianco, in fase di allenamento ed in gara, il Maestro Eugenio Morrone, Campione del Mondo di gelateria 2020. Il tema della competizione è “IL GENIO DI LEONARDO DA VINCI”, da articolare secondo le seguenti prove:

● Dessert al bicchiere con gelato al caffè espresso

● Dessert al piatto caldo e freddo al cioccolato e marron glacè

● Bon bon mignon a forma di anello gioiello al cioccolato

● Piccola scultura vassoio in cioccolato

● Torta realizzata con stampo

● Elaborato artistico in zucchero e pastigliaggio

La giuria del campionato è composta dai Team Manager delle squadre, presieduta dal Presidente d’Onore il Maestro Iginio Massari e dalla Pastry Queen in carica, Anabelle Lucantonio.

I commissari di gara saranno Maestri AMPI ed APEI.