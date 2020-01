Mondiali di Pasticceria Femminile 2021: Ilaria Castellaneta, origini di Marsico Nuovo, rappresenterà l’Italia

Send an email







Il 21 Gennaio 2020 nella Pastry Arena del Sigep di Rimini (Salone internazionale gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffé) è stata presentata al pubblico la pasticcera che rappresenterà l’Italia ai prossimi mondiali di Pasticceria Femminile 2021 “The Pastry Queen“.

Si tratta di Ilaria Castellaneta, la giovane pastry chef salernitana di nascita ma per metà lucana, precisamente di Marsico Nuovo. Lo scorso anno ha affrontato le selezioni, nella stessa cornice del SIGEP, sfidando le altre italiane in gara.

“The Pastry Queen” si pone quindi il nobile obiettivo di entrare tra i grandi eventi internazionali della pasticceria, assicurando professionalità e spettacolo, per dare visibilità alla categoria, diffondendo tra le donne pasticcere proficui messaggi di bontà, qualità, passione e amore per il lavoro, creatività, collaborazione e rispetto.

Di seguito le foto della scultura in zucchero e della torta tronchetto presentati alle selezioni del 2019 e della premiazione delle selezioni 2019.

Più info sull’evento: https://www.sigep.it/eventi/awards/pastry-events/pastry-queen