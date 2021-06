Ministro Speranza: “da lunedì anche la Basilicata in zona bianca”

Manca solo l’annuncio ufficiale ma è ormai certo che da lunedì 21 giugno la Basilicata passerà in zona bianca. Il Ministro della Salute, il lucano Roberto Speranza, intervenendo al convegno organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Cnop), ha detto di “aver insistito affinché fosse un percorso graduale, ma con tutta probabilità da venerdì avremo il 99 per cento del Paese in zona bianca, quindi siamo oggettivamente in una fase diversa.

Venerdì, quando sarà certificato che, per la terza settimana consecutiva, la Basilicata sarà rimasta sotto quota 50 casi ogni centomila abitanti, lo stesso Ministro firmerà quindi l’ordinanza con la quale entrerà nella “zona bianca”. Del resto anche gli ultimi dati sulla pandemia sono rassicuranti.