Mercoledì presentazione del corso di formazione per tecnico-ambientale

Mercoledì 26 maggio alle 10,30 nella Sala Inguscio del Dipartimento Salute si terrà una conferenza stampa per presentare il Corso di alta formazione tecnico ambientale.

La Regione ha affidato a Formez PA il progetto di “Rafforzamento della capacità istituzionale degli enti pubblici della Basilicata per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico”.

Il progetto è finanziato dal POR FSE 2014-2020 Regione Basilicata – Asse IV Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa – Obiettivo specifico 11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione.

Nell’ambito del progetto sono previste diverse attività formative per il personale degli enti locali della Basilicata. In particolare, nell’ambito della linea 1 del progetto è prevista l’organizzazione e realizzazione di un corso di formazione e aggiornamento “Tecnico Ambientale nei comuni”. Il corso, progettato dalla Camera Forense Ambientale di Potenza, è rivolto ai dipendenti e collaboratori delle PP.AA. ed è strutturato per acquisire competenze tecnico-giuridiche utili a garantire un efficace esercizio professionale sui temi dell’Ambiente e della gestione del territorio (Comuni, Province, Regioni, Arpa, Anci, Consorzi, etc.).

Saranno presenti Vito Bardi, presidente della Giunta regionale, Gianni Rosa, assessore all’Ambiente ed Energia, Mauro Willem Campo, direttore generale di Formez PA, Giuseppe Galante, dirigente generale del Dipartimento Ambiente ed Energia, Domenico Tripaldi, Autorità di Gestione Por FSE 2014-2020, Valeria Spagnuolo, Dirigente Area di Coordinamento della produzione di Formez PA, Cinzia Pasquale, presidente Camera Forense Ambientale.