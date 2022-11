Memorie del Cuore della Basilicata selezionato al Potenza Film Festival

Il video “Memorie del Cuore della Basilicata”, prodotto nell’ambito del progetto CuoreBasilicata degli studenti dell’’Istituto di Istruzione Superiore “Petruccelli – Parisi” di Moliterno, è tra le opere selezionate per partecipare al Potenza Film Festival che si terrà dall’1 al 3 dicembre.

Il video prodotto da studentesse e studenti della Quarta A – CAT nell’anno scolastico 2021-2022, guidati dal tutor, prof. Biagio Russo, dell’Istituto “Petruccelli-Parisi” è già disponibile in visione sul sito di Cuore Basilicata

https://www.cuorebasilicata.it/memorie-dal-cuore/

“Memorie del Cuore della Basilicata” ha avuto come docente il regista Iacopo Patierno e la tutorship di Pasquale Dicillo. Ha come focus i racconti orali e le testimonianze di adulti e anziani, raccolti da studentesse e studenti con interviste e riprese video che, una volta montate, vogliono restituire al territorio la sua memoria in un intreccio di storie, episodi, aneddoti che aiutano a conoscere il passato e confrontarlo col presente, in una realtà in cui il richiamo delle origini, della terra, delle tradizioni è fortemente sentito e si mescola con l’aspirazione all’innovazione e alla scoperta.

L’iniziativa ha permesso ai giovani autori, affiancati dal team di CuoreBasilicata, di apprendere le tecniche di intervista, ripresa, montaggio attraverso l’utilizzo dei propri device (computer, tablet, smartphone).

Un progetto dove la trasmissione dei ricordi diventa un ponte di integrazione fra le diverse generazioni; un viaggio nel tempo volto a promuovere la conservazione delle memorie e la loro valorizzazione.

Studentesse e studenti in questo video si sono concentrati su due temi:

– i cambiamenti nelle abitudini alimentari;

– i cambiamenti nei rapporti tra i generi.