Marsico Nuovo: si inaugura il 20 agosto alle 18:30, a Palazzo Pignatelli, la personale di pittura di Monica Abbondanzia

Si inaugura il 20 agosto alle 18 e 30, a Palazzo Pignatelli, la personale di pittura di Monica Abbondanzia, artista abruzzese, di Pescara, che ha vissuto in giro per l’Italia e si è formata a Milano, sulle tracce di Brera, tra restauri e affreschi. La sua è una ventata di contemporaneità che incrocia il senso di libertà del mare con quello della responsabilità che la montagna impone. La mostra, titolata “Quota Mare”, saprà raccontare l’educazione alla Bellezza tramite dipinti che mantenendo tracce di figurativo non dimenticano l’avanguardista pittura astratta, fatta di pennellate sagge ma liquide e veloci.

L’esposizione è curata dalla dott.ssa Merisabell Calitri, storico dell’arte dell’Università di Firenze, accreditata al Ministero della Cultura. L’evento, di prestigio internazionale, fortemente voluto dalla nuova amministrazione comunale di Marsico Nuovo, guidata dall’Avvocato Massimo Macchia, saprà raccontare l’incrocio tra latitudini e longitudine, modi e culture apparentemente differenti, che trovano nella complementarità della bellezza, l’unico modo, contemporaneo, per tracciare il sentiero visionario del futuro. “La mostra, che potrà essere visitata fino al 30 agosto,” evidenziano il Sindaco Macchia e il delegato alla cultura prof. Raffaele Votta, “inaugurerà un cammino che vedrà l’arte e la cultura come volani prioritari di sviluppo e di programmazione, secondo la consapevolezza profonda che “la Bellezza Educa”. L’esposizione – proseguono Macchia e Votta – si inserisce in un cartellone di eventi estivi nei quali la cultura veste un ruolo di prim’ordine: siamo convinti che la cultura possa e debba rappresentare un volano di sviluppo per il territorio. Occorre in questo senso lavorare per ampliare l’offerta e valorizzare le importanti risorse culturali della nostra comunità. L’intendimento – concludono Macchia e Votta – è quello di strutturare un’offerta culturale del territorio e per il territorio che possa rappresentare un’occasione di crescita e di sviluppo anche sociale oltre che economica.