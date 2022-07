“Marcia con la coperta della pace”, ad Armento il 2 agosto

Il 2 Agosto arriverà ad Armento la Coperta della Pace, grazie all’Associazione Donne Armentesi la quale, con la consegna del suo pezzo realizzato dalle sue socie, entra a far parte delle associazioni che in questi anni hanno contribuito alla realizzazione della coperta di lana, simbolo contro ogni forma di violenza.

La coperta verrà portata ad Armento tramite l’associazione culturale “Le Signore del lago” e sfilerà in una simbolica marcia di gioia e solidarietà lungo le vie del paese accompagnata dalle note dell’Euroband La Murgia’s Street band di Altamura.

L’iniziativa è partita dal “Salotto Letterario Donata Doni” di Lagonegro di cui è Presidente la professoressa Agnese Belardi, che insieme a una trentina di associazioni del Lagonegrese, ha voluto intraprendere questo progetto. per promuovere la pace e la solidarietà contro la violenza, contro ogni tragedia che vede coinvolti donne e bambini.

Tra l’ A.D.A. di Armento e le associazioni del Lagonegrese si rafforzerà quindi la collaborazione già iniziata in occasione di Matera 2019, per il quale ad Armento è stata realizzata dall’associazione la mostra fotografica IMMAGINI DI OPEROSITA’ ARMENTESE, che sarà possibile visitare presso Palazzo Ambrosini.

Associazione Donne Armentesi