“Marateale” al via la tredicesima edizione nel segno delle star del cinema italiano e internazionale

Continua a prendere forma l’attesissima tredicesima edizione di “Marateale”, una delle prime manifestazioni idedicate alla settima arte in presenza dopo il lockdown, volge uno sguardo al futuro premiando i protagonisti del cinema italiano e internazionale.

La kermesse, che fino allo scorso anno portava il nome di «Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata», si terrà i prossimi 31 luglio e 1 agosto, come di consueto nella perla del Tirreno. Tanti i premiati e gli ospiti che si avvicenderanno nel corso delle due giornate. Tra questi: gli attori Riccardo Scamarcio, Rocco Papaleo, Vanessa Scalera, Thomas Arana, Sandra Milo, Vinicio Marchioni e il regista Rocco Ricciardulli.

Questi prestigiosi nomi si aggiungono alla già lunga lista dei personaggi che saliranno sul palco di “Marateale”, come Massimiliano Bruno, Lorenzo Zurzolo, Jacopo Olmo Antinori, Eugenio Franceschini, Ludovica Rampoldi, Kledi Kadiu, Anbeta Toromani e Alessandro Macario e Mietta. I premi consegnati durante la kermesse sono realizzati dal rinomato Maestro Michele Affidato.

Nei prossimi giorni verranno svelati ulteriori dettagli e sorprese legate alla manifestazione.