Manuel Zito oggi in concerto con la sua Arpa su “Viggiano Spirito Lucano”

Mentre si fanno sempre più stringenti le limitazioni nella vita reale, inevitabilmente si vivacizza quella virtuale. E così, i tanto criticati e bistratti «canali social», che in condizioni normali sono accusati di impoverire, limitare, scalfire la vita sociale, diventano preziosi: sono ormai gli unici punti d’incontro, di scambio e di contatto possibili. Per chi vive di cultura e spettacolo, tra i primi ambiti a subire con dolore le limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus, diventano anche il palcoscenico su cui esibirsi e il mezzo con cui dare voce alla propria creatività. E proprio da Viggiano, Città della musica, oggi si esibirà sul palcoscenico virtuale di “Viggiano Spirito Lucano” Manuel Zito con la sua Arpa viggianese.

Nato a Viggiano, Manuel Zito inizia lo studio dell’arpa a 8 anni nella Prima Scuola d’Arpa Popolare d’Italia. Milita in diversi gruppi della Basilicata, arrivando ad esibirsi in posti come l’Auditorium del Parco della Musica di Roma nello spettacolo ‘La Chiarastella’ di Ambrogio Sparagna, fino alla Svizzera per l’apertura del concerto di Al Bano ed in diversi eventi in Inghilterra, Polonia e Francia. Diplomatosi al Liceo Musicale ‘Walter Gropius’ di Potenza si trasferisce a Milano per continuare gli studi al Conservatorio di Musica ‘G. Verdi’.





Quindi, oggi alle ore 18:00 vi invitiamo a seguire la nostra pagina facebook, dove direttamente da Milano, Manuel Zito si esibirà per noi in diretta. Dopo un breve saluto e qualche consiglio ci delizierà con la bellezza del suono della sua arpa. Vi aspettiamo nel teatro di Viggiano Spirito Lucano !!!