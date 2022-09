Maltempo: strade interrotte e alberi caduti

La spaventosa ondata di maltempo che ha investito le Marche provocando morte e distruzione si è spostata verso Sud interessando anche la Basilicata. Per la giornata di oggi (sabato 17 settembre) la protezione civile ha diramato un’allerta arancione. Nella notte si è abbattuto un violentissimo nubifragio che ha provocato alcuni cedimenti. I disagi più forti si registrano soprattutto nel potentino. A Muro Lucano diverse frane sulle strade rurali e di montagna. In particolare, in contrada Sasso si è verificato uno smottamento lungo la provinciale 381 che è stata chiusa al traffico. Nessun danno al centro abitato. A Potenza i vigili del fuoco sono intervenuti per spostare alberi caduti su strade e auto, e mettere in sicurezza pali del telefono pericolanti. Numerosi sono stati gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco nelle ultime ore per la rimozione di alberi caduti. In particolare, i pompieri sono stati impegnati, oltre che nel capoluogo, anche a Tito, Albano di Lucania, Ruvo del Monte, San Chirico Raparo e Rivello. Violenti acquazzoni anche nella zona di Baragiano dove si sono registrati diversi allagamenti di seminterrati. Forti piogge anche a Matera e sul versante ionico, ma senza particolari criticità . Situazione che sembra sotto controllo anche sul versante tirrenico e nel Vulture.

