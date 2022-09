Maltempo Basilicata: treni sospesi tra Potenza ed Eboli dopo allerta rossa

In Basilicata sta piovendo già da alcune ore e dopo l’allerta rossa della Protezione Civile è stata sospesa la circolazione ferroviaria fra

Potenza ed Eboli, sulla linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto.

A comunicarlo sono le stesse Ferrovie dello Stato. “Attivato il servizio di bus sostitutivi, fra Battipaglia/Eboli e Potenza – è sottolineato in un comunicato di Fs -. Bus anche per i collegamenti regionali fra Potenza e Bella Muro e fra Napoli e Potenza, con origine da Taranto. Per i collegamenti della lunga percorrenza in direzione Torino e Roma è stato attivato il servizio di bus fra Potenza e Napoli».