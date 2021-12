“LucaniaTerraMadre”, il 2 dicembre l’inaugurazione del progetto

Giovedì 2 dicembre, alle ore 16.00, presso la Sala B del palazzo del Consiglio regionale della Basilicata (Via Verrastro 6 – Potenza), sarà presentato il progetto artistico “LucaniaTerraMadre, Nuove visioni di una terra antica”, una collettiva di opere pittoriche in esposizione fino al 15 febbraio prossimo, per reinterpretare il sentimento di appartenenza alla propria terra, alla luce dell’originalità e della sperimentazione proposta da tre artisti Maria Ditaranto, Giovanni Spinazzola e Dino Ventura.

“Tre autori – evidenzia il presidente del Consiglio regionale Cicala – che consentono al pubblico di immedesimarsi nel piacere di opere in cui ritrovare le tracce identitarie della comunità lucana, di riappropriarci del nostro affetto per il luogo dell’anima e coltivare il desiderio di prendercene cura. Opere che, essendo state pensate in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita delle Regioni, si caricano di ulteriore valore e danno voce a valutazioni che pongono al centro le tracce del vissuto che si fanno memoria e diventano ricerca per il futuro. A Ditaranto, Spinazzola e Ventura va il nostro grazie più sentito per aver deciso di donare tre delle opere esposte al Consiglio regionale della Basilicata”.

La manifestazione, organizzata nel pieno rispetto delle norme anticovid, sarà aperta da un momento di riflessione con i saluti istituzionali del vicepresidente del Consiglio regionale Mario Polese, della consigliera delegata alla cultura Dina Sileo e del presidente degli ex consiglieri regionali Gabriele Di Mauro. Seguiranno gli interventi della gallerista e curatrice dell’esposizione Grazia Lo Re, del giornalista e critico d’arte Rino Cardone e dell’artista Maria Ditaranto. Le conclusioni saranno affidate al presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala. A moderare i lavori la giornalista Nicoletta Altomonte. Il taglio del nastro dell’esposizione nell’atrio del Palazzo del Consiglio regionale è previsto per le ore 17.00.