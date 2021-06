Lucania Film Festival 2021: 45 titoli in concorso alla 22esima edizione

È tempo di tornare a sognare sotto le stelle del CineParco “TILT” in vista della 22ª edizione del Lucania Film Festival che si svolgerà interamente in presenza dal 7 all’11 agosto 2021, a Marconia di Pisticci (Matera).

Dopo una attenta e difficile valutazione, il comitato di preselezione, ha decretato le opere in concorso, lavori che trattano tematiche attuali ed emergenziali, storie delicate e di struggente bellezza, a suggellare le sensibilità che hanno sempre contraddistinto il LFF.

45 i titoli in concorso (40 per le categorie internazionali e 5 per Spazio Italia), selezionati tra gli oltre 3.000 pervenuti da tutto il mondo.

Una selezione di opere per narrare il mondo, le periferie dell’anima e per accendere “simbolicamente”, tutti insieme, le luci sul cinema.

Tra i membri del comitato di pre-selezione: Gemma Lanzo (Critico cinematografico SNCCI, giornalista e fondatrice di GLE, Gemma Lanzo Editore), Antonella Gaeta (Giornalista cinematografica e sceneggiatrice, collabora con le pagine culturali della “Repubblica” dal 2000) e Giuseppe Marco Albano (Regista, sceneggiatore e produttore lucano, vincitore del David di Donatello 2015 con il cortometraggio “Thriller”).

Ecco tutti i titoli:

Sezione Corti Fiction

Stephanie | Leonardo Van Dijl | 15 min | Belgium

I am afraid to forget your face | Sonia K. Hadad | 15 min | Iran

Goads | Iris Baglanea | 15 min | Greece

Friend | Andrey Svetlov | 20 min | Belarus, Russia

The Drowning Goat | Sebastian Johansson Micci | 27 min | Sweden

Porappè | Jesús Martínez Nota | 10 Min | Spain

Pain | Anna Rose Duckworth | 9 min | New Zealand

Big Touch | Christopher Tenzis | 3 min | Usa

Zheng | Giacomo Sebastiani | 25 min | Italy

Fish | Ingrid Liavaag | 14 min | Norway

The Visit | Azadeh Moussavi | 14 min | Iran

Il Branco | Antonio Corsini | 14 min | Italy

Le Mosche | Edgardo Pistone | 15 min | Italy

Sezione Corti di Animazione

Florian | Keshav Abrol | 4 min | Spain

Twine | Ya-zhu Zhang | 6 min | Taiwan

O Rapaz E A Coruja | Mário Gajo De Carvalho | 12 min | Portugal

Armastusest | Girlin Bassovskajal | 10 min | Estonia

Ehiza | Hauazkena Taldea | 5 Min | Spain

Migrants | H. Caby, A. Dupriez, A.Kubiak, L. Lermytte & Z. Devise | 8 min | France

Nacl | Marco Ellensohn | 4 min | Switzerland

Dog’s Field | Michalina Musialik | 12 min | Poland

Crab | Shiva Sadegh Assadi | 11 min | Iran

Mir Prekrasen | Ekaterina Kireeva | 5 min | Russia

Sobaki Pakhnut Morem | Anastasiya Lisovets | 4 min| Russia

Cromosoma X | Lucia Bulgheroni | 9 min | Italy

Sezione Corti Documentari

Wuqiao Circus | Lukas Berger | 14 Min | Germany, Austria, China, Portugal

Barbudos | Tucker Davila Wood & Larry Mankuso | 23 Min | Spain

Mis ecce homos | Marco Rossano | 14 min | Italy

Eporedia | Andrea Lazzari | 20 min | Italy

O mar já não pára aqui | Pedro Augusto Almeida | 8 Min | Portugal

Melina | David Valolao | 11 min | Italy

Wall Piano | Christopher Marianetti & Asma Ghanem | 3 min | Usa, Palestine

22nd Of April | Cesare Maglioni | 3 min| Spain, France

Sezione Lungometraggi Fiction

Amor Fati | Cláudia Varejão | 102 min | Portugal

Lua vermella | Lois Patiño | 84 min | Spain

Window Boy Would Also Like to Have a Submarine | Alex Piperno | 80 min | Uruguay, Argentina

The Story Of A Painting | Ruslan Magomadov | 77 min | Russia

Sezione Lungometraggi Documentari

El father plays himself | Mo Scarpelli | 105 Min | Venezuela

Tales from the prison cell | Ábel Visky | 75 Min | Hungary, Uk, Croatia

Antigone – How dare we! | Jani Sever | 87 Min | Croatia

Spazio Italia

La sedia | Raffaele Salvaggiola | 15 min | Italy

La Tecnica | Davide Mardegan, Clemente De Muro | 10 min | Italy

Giusto il Tempo per una Sigaretta | Valentina Casadei | 15 min | Italy

Slow | Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi | 11 min

Captain T | Andrea Walts| 14 min Italy

Nelle prossime settimane verrà annunciato il programma completo della kermesse organizzata dall’Associazione Allelammie, la giuria e gli ospiti attesi.

Si prospetta un’altra grande edizione per un Festival che non si è mai fermato, nonostante le contingenze pandemiche: ricordiamo le edizioni on line (da marzo a maggio 2020) e in presenza (7 – 9 agosto 2020), il percorso di in-formazione iniziato lo scorso marzo da ottanta aspiranti giurati che valuteranno le opere in concorso assegnando il riconoscimento “LFF – POP 2021 Award”, le iniziative della Piccolissima e le recenti partnership con Rai Scuola, Rai Cultura e il Museo del Cinema di Torino.

Per maggiori informazioni: www.lucaniafilmfestival.it

