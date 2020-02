L’Orsa Viggiano domani sfida l’Alma Salerno

E’ uno dei punti fermi di questa meravigliosa Orsa Viggiano lo spagnolo Davì Jimenez che in vista della sfida con l’Alma Salerno analizza il momento del suo team: “Stiamo vincendo partite importanti e di conseguenza affrontiamo la settimana in modo diverso. Sabato scorso abbiamo disputato un partitone al cospetto di un’altra squadra che stava sopra di noi. Non perdiamo da quattro partite e guardiamo avanti perché vogliamo conquistare subito la matematica salvezza. Poi si vedrà quello che accadrà. Più che una squadra siamo una famiglia”.

L’ALMA SALERNO: “Non perde da due turni visto che ha battuto l’Acerra e che sabato ha pareggiato. Il loro allenatore è bravo e so che hanno preso un nuovo calciatore. Come ho sempre detto il primo vero rivale siamo noi stessi. In questo campionato si può perdere o vincere con chiunque”.

LA GARA: “Da lunedì ci alleniamo al meglio. Affronteremo i campani nella maniera in cui ci dirà il tecnico Rispoli: lui le gare le prepara al meglio e siamo pronti a seguirlo. E’ un’altra finale in cui non possiamo permettere di perdere nemmeno un punto. Dobbiamo vincere perché è un match molto importante. Fin quando non saremo matematicamente salvi non guarderemo avanti”.





IL CAMBIAMENTO: “Ora l’atteggiamento è diverso e con l’arrivo dei risultati tutto è più facile: sia allenarsi che giocare. Anche i ritorni di Todaro e Rispoli hanno fatto si che qualcosa cambiasse. Ci alleniamo tanto in difesa e quest’ultima è una sorta d’arma in più: curiamo i particolari”.

RINGRAZIAMENTI: “Ringrazio tutti coloro che ci seguono così come ringrazio il Presidente Domenico Siviglia che non ci fa mai mancare niente e che ha fatto dei sacrifici enormi per rinforzare la squadra. Stiamo cercando di ripagare tutto ciò con i risultati”.

BORSINO: Durante la settimana Saverio Giordano non si è proprio allenato per un problema alla caviglia. Lo Giudice è in forte dubbio e ovviamente De Fina non ci sarà per via del lungo infortunio. Fernando e Miri sono acciaccati e Fabio Siviglia è squalificato. Questa la situazione in vista del match con l’Alma Salerno.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA