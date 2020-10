Linea Verde Tour, domani puntata dedicata al Vulture

Il ricco patrimonio storico, ambientale e culturale del Vulture sarà protagonista della puntata di Linea Verde Tour sulla Basilicata che andrà in onda domani 10 ottobre, alle ore 15.00. Federico Quaranta, Giulia Capocchi, Peppone Calabrese e Donata Manzolillo guideranno i telespettatori di Rai 1 alla scoperta del territorio. Si tratta della sesta puntata di un ciclo che ha messo al centro le bellezze e il patrimonio naturalistico dell’intera regione.

“Come governo regionale, in sinergia con gli altri soggetti istituzionali in campo, Apt in primis, stiamo lavorando senza sosta per promuovere le meraviglie lucane” dichiara l’assessore all’Ambiente, Gianni Rosa. “In questa logica – aggiunge – si inserisce la partecipazione della Basilicata alla manifestazione Ttg Travel Experience, che si svolgerà a Rimini dal 14 al 16 ottobre, per intercettare l’attenzione di operatori turistici e key player delle più importanti aziende del settore provenienti da tutto il mondo. In quella sede presenteremo Naturarte, il progetto di valorizzazione dei parchi lucani, mettendo in vetrina ancora una volta la biodiversità, la storia e la cultura del nostro territorio. Con il presidente Bardi abbiamo creduto in questo investimento a valenza nazionale perché la nostra terra deve essere conosciuta in tutti i suoi aspetti. Quando la si conosce, ci si innamora”.