L’ESTRO CREATIVO DELLA DISEGNATRICE E STILISTA DI MODA LUCANA CARMELA FORTUNATO SUL PALCO DEL MARATEALE

Chiuso il sipario della kermesse durata cinque giorni piena di illustri ospiti incassando grande successo, in cui hanno brillato anche gli otfit della Stilista con la sua Capsule Collection di 10 abiti ispirati al mondo del Cinema.

Tutti realizzati con preziosi tessuti, ricami oro e applicazioni

di grande pregio.

Le sue creazioni hanno ricordato le grandi icone del cinema come Anna Magnani, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Haudrey Hepburn, Anita Hekberg e i film Salomone e la Regina di Saba, La Lupa (girato a Matera) e poi Cristo si e`fermato ad Eboli con un abito dedicato alle donne lucane dell’epoca dove la Stilista ha rivisitato il costume tipico lucano, un omaggio anche alla grande Raffaella`Carra`, scomparsa da poco la sua carriera inizio`a soli 8 anni proprio con il Cinema, e poi un gran finale con un meraviglioso abito ispirato al film Coast to Coast di Rocco Papaleo e alla splendida Maratea con ricamato e dipinto a mano il Cristo Redentore.

Moda e Cinema si nutrono a vicenda, dichiara la Stlista, il loro legame e`indissolubile, tutti e due continueranno nel tempo a regalarci numerose novita`e grandi emozioni.

Tutto l’evento lo potrete vedere in onda il 10 AGOSTO SU RAI DUE IN SECONDA SERATAö E SUCCESSIVAMENTE IN TUTTO IL MONDO GRAZIE A RAI ITALIA.

