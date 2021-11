Leone: “Ospedalizzazione Covid, da Agenas buone notizie per la Basilicata”

“Dal monitoraggio quotidiano dell’Agenas emerge che la Basilicata è una delle due regioni italiane in cui scende l’occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area medica dove sono ricoverati i pazienti covid. Se aggiungiamo che da alcuni giorni nella nostra regione le terapie intensive sono vuote, ricaviamo un’ulteriore indicazione positiva sull’andamento della pandemia in Basilicata. Naturalmente occorre ancora molta prudenza, in altri Paesi siamo in piena quarta ondata e sappiamo bene che solo completando il ciclo vaccinale, e soprattutto favorendo la somministrazione della terza dose del vaccino ad un elevato numero di persone, potremo evitare ulteriori rischi. Lo dobbiamo al personale sanitario che negli ospedali e nel territorio continua ad operare con grande impegno ed abnegazione, ma anche ai tantissimi cittadini lucani che con senso di responsabilità si sono vaccinati ed osservano rigorosamente le prescrizioni anti-covid. Per uscire dalla pandemia, tutelando al meglio la salute dei cittadini, siamo impegnati a sostenere gli sforzi del servizio sanitario regionale, che si conferma un presidio essenziale per i lucani”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Rocco Leone, commentando i dati Agenas sull’occupazione dei posti letto in area medica.