Leggi, viaggia e colora: il crowdfunding per regalare ai bambini un’Italia senza confini

Quaranta tra autori e illustratori italiani. Quaranta cuori per un progetto che abbatte i confini delle regioni, che ci fa sentire più uniti in un momento nel quale non si può uscire dai propri confini. Con questo obiettivo nasce “Leggi, viaggia e colora l’Italia”, un libro dedicato ai bambini da leggere e colorare per conoscere le regioni italiane, attraverso una leggenda o una tradizione. “Leggi, viaggia e colora l’Italia” è disponibile sulla piattaforma digitale di crowdfunding Kickstarter (http://kck.st/36MtE4q).

Dobbiamo rimanere a casa ed evitare gli spostamenti non necessari. La pandemia del Covid ha stravolto le nostre vite e le nostre abitudini, ma soprattutto sta chiedendo sacrifici grandissimi ai bambini. La squadra di Viaggiapiccoli (blog campano di viaggi per famiglie) ha chiamato a raccolta una squadra di illustratori, scrittori e family travel blogger da tutte le regioni per realizzare un libro con storie e immagini per continuare a viaggiare, per accompagnare i bambini in giro per l’Italia alla scoperta del nostro bellissimo Paese. Sarà presente anche la Basilicata con le illustrazioni originali di Giulio Laurenzi, che porteranno i giovani viaggiatori alla scoperta dei Riti Arborei.

L’idea è di regalare alle famiglie italiane una via di fuga, anche se solo con la fantasia. Il semplice gesto di colorare aiuta a scoprire, ricordare, memorizzare, ma anche a rilassarsi. Un’attività da fare insieme grandi e piccoli, proprio come un viaggio. Un libro adatto a tutte le età, consigliato anche per i genitori durante le call di lavoro, per diminuire lo stress e soprattutto un libro che potrà diventare una vera e propria guida per bambini, quando si potrà di nuovo tornare a viaggiare liberamente. Per permettere che il libro raggiunga più bambini possibili gli ideatori hanno promosso una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfinding https://www.kickstarter.com/ con il nome “Leggi, viaggia e colora l’Italia”, valida fino al 16 dicembre.

La sfida è realizzare un progetto colorato e utile che regali ai bambini orizzonti ampi in un momento in cui siamo tutti chiusi in casa. Con un piccolo contributo, a partire da soli 5 euro, si potrà ricevere il libro in formato digitale entro il 16 dicembre, ma al raggiungimento dell’obiettivo fissato per la primavera del 2021 sarà disponibile la copia cartacea.

“Aiutateci a raggiungere questo obiettivo, aiutateci a sconfiggere le barriere alzate dal Coronavirus che ha duramente colpito il nostro paese- spiegano i promotori del progetto, travel-blogger e illustratori di tutt’Italia – Facciamo conoscere ai bambini le regioni italiane con un punto di vista diverso e diamogli ancora l’opportunità di viaggiare e conoscere attraverso la fantasia”.