Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola, il 6 agosto la presentazione del romanzo “Nero lucano” di e con Piera Carlomagno

Serata nel segno del giallo per il terzo appuntamento con la rassegna “Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola 8”, organizzata dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli a Montemurro. Sabato 6 agosto alle 21:00, in Piazza Giacinto Albini, la scrittrice e giornalista Piera Carlomagno, direttrice artistica del SalerNoir Festival, presenterà il suo romanzo “Nero lucano” (Solferino, 2021).

In una Matera invernale e inquietante, di straordinario fascino tra tempeste e gravine, si svolge la corsa contro il tempo dell’anatomopatologa Viola Guarino, un po’ scienziata un po’ strega, sulle tracce di un serial killer implacabile. Per inseguirlo, in sella alla sua moto, Viola Guarino dovrà attraversare diverse sfumature di nero: dentro e fuori dall’animo umano.

Gli accompagnamenti musicali della serata saranno curati da Pina Lobosco al violino e Fabio Perri alla chitarra.