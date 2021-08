“Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola 7”, secondo appuntamento sulle tracce di Sinisgalli con la performance di Egidia Bruno e Vincenzo Vecchione

Lunedì 2 agosto alle 21:00, in Piazza Giacinto Albini a Montemurro, si andrà “Sulle tracce di Sinisgalli” per il secondo appuntamento con la rassegna “Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola 7” organizzata dalla Fondazione intitolata al poeta ingegnere.

Poesia, teatro e musica saranno protagoniste della serata, che avrà come ospite l’attrice e performer Egidia Bruno, accompagnata dai suoni elettronici live di Vincenzo Vecchione. I due artisti dialogheranno con il Presidente della Fondazione Sinisgalli, Mimmo Sammartino e il Direttore Luigi Beneduci per presentare il progetto “Tracks VR”, performance poetica in realtà virtuale che si terrà nella Casa delle Muse il 3 e 4 agosto.

“Tracks VR” nasce dalla fusione di una installazione teatrale e una performance poetica digitale, per accompagnare gli spettatori nel loro ritorno a teatro dopo le restrizioni legate alla pandemia che hanno svuotato i luoghi di aggregazione e penalizzato in modo particolare i lavoratori dello spettacolo, costringendoli a ingegnarsi e reinventarsi per la loro esistenza e sussistenza. Fatto di voce umana, voci digitali, luci e suoni, “Tracks VR” è la traccia/le tracce di un evento che da remoto diventa presente.

La performance verrà eseguita nei seguenti orari: il 3 agosto dalle ore 10.30 alle 12.30; dalle 18.00 alle 20.00; dalle 21.30 alle 23.30, il 4 agosto dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 20.00. Per partecipare è necessario prenotare, telefonando al numero 340.9030057