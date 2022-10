Le migliori destinazioni per una luna di miele negli Stati Uniti

Ha in mente una rilassante vacanza al mare alle Hawaii, un viaggio in auto lungo i parchi nazionali più belli o vuoi esplorare una vivace metropoli come New York o Los Angeles con la tua dolce metà? Negli Stati Uniti puoi fare tutto questo e altro. Richiedi subito il tuo ESTA USA, affinché nulla possa ostacolare la tua luna di miele.

Le isole Hawaii

Le coppie che cercano una luna di miele classica con isole paradisiache trovano nelle Hawaii la destinazione ideale. Queste isole sono infatti note per le loro spiagge bianche e perlacee, le palme ondeggianti e il mare cristallino. Lo stato delle Hawaii, chiamato anche “Aloha State” (in riferimento alla parola “aloha”, il saluto tipico hawaiiano) è composto da più di 130 isole, per cui è possibile scegliere di passare da isola a isola e visitarne diverse parti. Se non vuoi solo rilassarti sulla spiaggia, hai a disposizione un numero più che sufficiente di attività alternative. Ad esempio, potrai fare snorkeling o immersioni per ammirare il meraviglioso mondo sottomarino, oppure scalare uno dei tanti vulcani dell’isola.

La città che non dorme mai

Chi preferisce una luna di miele più movimentata può optare per New York, una città dove c’è sempre qualcosa da fare. Per molti, la Grande Mela è in cima alla lista delle destinazioni da visitare, quindi perché non andare ad ammirare questa città con la persona amata? Scopri i luoghi simbolo della città, come la Statua della Libertà, Central Park e il Ponte di Brooklyn, oppure visita l’Empire State Building.

Non sai decidere tra una vacanza al mare e una in città? Puoi sempre combinare diverse tipologie di viaggio restando negli Stati Uniti. L’ESTA ti permette di soggiornare nel Paese per un massimo di 90 giorni. Avrai quindi abbastanza tempo per visitare sia le Hawaii che New York!

La Florida

Anche la Florida rappresenta una destinazione perfetta per gli sposi. Con le sue spiagge mozzafiato, le sue città brulicanti di vita e la sua splendida natura, questo stato americano ha qualcosa da offrire a chiunque. Soggiorna in un hotel di lusso a Miami, avvista i coccodrilli nel Parco Nazionale delle Everglades o visita uno dei tanti parchi a tema di Orlando. Chi preferisce la spiaggia può recarsi su una delle isole delle Keys o, come suggerisce il nome, su Honeymoon Island, l’isola della luna di miele.

Un viaggio sulla Route 66

Le coppie più avventurose possono intraprendere un viaggio in auto attraverso gli Stati Uniti sulla Route 66. Questo leggendario tragitto di quasi 4.000 chilometri ti porterà da Chicago a Los Angeles, attraversando ben otto stati americani. Lungo il percorso, puoi fare una sosta al Grand Canyon o al Parco Nazionale della Foresta Pietrificata. Il percorso termina a Santa Monica, a pochi chilometri da Venice Beach.

Preparativi per la luna di miele: la richiesta dell’ESTA

Per evitare che la tua luna di miele venga interrotta già in aeroporto, è importante che i documenti di viaggio siano in ordine il prima possibile. Per entrare negli Stati Uniti avrai bisogno di un’ESTA o di un visto. L’ESTA può essere facilmente richiesto online in pochi minuti, mentre il visto richiede un appuntamento presso il consolato statunitense. La maggior parte dei turisti europei che non desiderano soggiornare in America per più di 90 giorni possono utilizzare l’ESTA USA e non hanno bisogno di un visto. Controlla qui se soddisfi i requisiti per l’ESTA.

Soddisfi tutte le condizioni? Allora richiedi subito l’ESTA online. Inserisci i tuoi dati di contatto, i dati del passaporto e le informazioni sul tuo viaggio nel modulo di iscrizione. L’ESTA può essere richiesto anche se non hai ancora prenotato voli o hotel.