Le città più convenienti d’Europa

Il nostro continente è ricco di storia, cultura e bellezza, che lo rendono una delle principali destinazioni per i viaggiatori di tutto il mondo. Purtroppo, ospita anche alcune delle città più costose del mondo. Tuttavia, per esplorare le numerose e affascinanti città europee non è necessario spendere troppo. Dalle coste assolate della Spagna alle strade storiche dell’Europa dell’Est, ci sono molte città a prezzi accessibili per i viaggiatori attenti al budget.

Ecco un elenco delle 10 città più convenienti in Europa per il 2024.

Lisbona, Portogallo

Lisbona, la capitale costiera del Portogallo, non è solo pittoresca ma anche una delle città più convenienti dell’Europa occidentale secondo uno studio del 2023. È nota per la sua cultura del caffè, i vivaci murales, i tram storici e il bellissimo Castello di São Jorge. Gustate i frutti di mare freschi, esplorate lo storico quartiere di Alfama o fate una gita di un giorno nella vicina e fiabesca città di Sintra, il tutto senza sforare il vostro budget.

Perché è conveniente: Lisbona offre una serie di opzioni di alloggio economiche, dagli ostelli alle pensioni. Le dimensioni compatte della città e l’efficiente sistema di trasporti pubblici, tra cui tram e autobus, la rendono facile da esplorare senza dover ricorrere al costoso noleggio di un’auto. Inoltre, i prezzi dei ristoranti e delle attrazioni sono relativamente bassi rispetto ad altre capitali dell’Europa occidentale.

Barcellona, Spagna

Barcellona è una città che vanta un’impressionante miscela di architettura modernista, vivace vita di strada e spiagge meravigliose. È famosa per i capolavori di Antoni Gaudí, tra cui la Sagrada Familia e il Parco Güell. Godetevi i tour delle tapas, visitate i musei d’arte e passeggiate nel Quartiere Gotico. Barcellona è anche particolarmente accogliente per i viaggiatori LGBT+, con il quartiere Eixample della città che ha persino il soprannome di “Gaixample” grazie ai suoi numerosi negozi, ristoranti, bar e club gay-friendly.

Perché è conveniente: La convenienza di Barcellona deriva dall’ampia offerta di alloggi economici e dalla completa rete di trasporti pubblici della città, che collega in modo efficiente tutte le principali attrazioni. La metropolitana collega la città con l’aeroporto e tutto ciò che si trova in città è raggiungibile a piedi, se non vi dispiace sgranchirvi le gambe. Molti dei monumenti e dei musei di Barcellona, come il Parco della Ciutadella e diversi siti di Gaudì, sono completamente gratuiti o hanno giornate speciali con ingresso libero, rendendo le visite turistiche più accessibili. In città ci sono anche molti posti dove mangiare a prezzi accessibili.

Budapest, Ungheria

Budapest è nota per la sua splendida architettura, le terme e la vivace vita notturna. La città è divisa dal fiume Danubio, con la storica Buda da un lato e la cosmopolita Pest dall’altro. Gustate l’abbondante cucina ungherese, esplorate lo storico quartiere del castello e non perdetevi un tuffo rilassante in uno dei famosi bagni della città.

Perché è conveniente: Budapest è notevolmente conveniente grazie alle sue opzioni di ristorazione a basso costo ma di alta qualità, ai trasporti pubblici poco costosi e alla varietà di alloggi che soddisfano i viaggiatori economici. Inoltre, molti musei e attrazioni della città offrono biglietti scontati, riducendo ulteriormente il costo delle visite turistiche.

Cracovia, Polonia

Cracovia, una delle città più antiche della Polonia, vanta un nucleo medievale ben conservato e un quartiere ebraico. Il centro storico della città, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, ospita il Castello Reale e la vasta piazza del mercato Rynek Glówny.

Perché è conveniente: Cracovia è una destinazione a misura di tasca grazie alle sue opzioni di alloggio economiche e al fatto che molte delle sue attrazioni, tra cui la Piazza Principale e la Collina del Wawel, sono visitabili gratuitamente. La città è anche compatta, il che la rende facile da esplorare a piedi, e vanta un sistema di trasporto pubblico conveniente per raggiungere siti come la Fabbrica di Schindler, che si trovano un po’ più lontano.

Praga, Repubblica Ceca

Praga è famosa per la sua architettura medievale ben conservata, tra cui l’iconico Ponte Carlo e lo storico Castello di Praga. Le affascinanti strade della città, la birra a prezzi accessibili e la vivace scena culturale la rendono una delle mete preferite dai viaggiatori in cerca di un’esperienza economica ma arricchente.

Perché è conveniente: La convenienza di Praga è evidenziata dalla sua cucina locale a basso costo ma deliziosa e da una gamma di opzioni di alloggio adatte a tutte le tasche. L’estesa rete di trasporti pubblici della città è efficiente ed economica e consente di raggiungere facilmente la miriade di attrazioni.

Porto, Portogallo

Porto, nota per i suoi maestosi ponti e per la produzione del vino di Porto, offre ai visitatori un mix di bellezze architettoniche e delizie culinarie. Passeggiate per il quartiere della Ribeira, con le sue strette strade acciottolate, le case colorate e l’atmosfera vivace. Il famoso Ponte Dom Luís I di Porto offre una vista spettacolare della città e del fiume Douro. Per un assaggio di cultura, visitate la Livraria Lello, conosciuta come una delle librerie più belle del mondo, e il Museo Serralves, che espone arte contemporanea.

Perché è conveniente: Porto è un’altra destinazione economica, con opzioni gastronomiche a prezzi accessibili, soprattutto se vi concedete le prelibatezze locali come la Francesinha o se fate un tour economico di una delle tante cantine della città. La natura compatta della città permette di raggiungere facilmente la maggior parte dei siti a piedi e, quando necessario, i trasporti pubblici hanno tariffe ragionevoli. Inoltre, Porto offre una varietà di alloggi economici.

Riga, Lettonia

Riga, la capitale della Lettonia, affascina i visitatori con i suoi edifici in legno, l’architettura art nouveau e il centro storico medievale splendidamente conservato. La città è un polo culturale con un mix eclettico di storia e modernità. I visitatori possono esplorare il Mercato Centrale di Riga, ospitato negli hangar degli zeppelin, che offre una serie di cibi freschi e artigianato locale a prezzi vantaggiosi. Anche l’Opera e il Balletto Nazionale Lettone offrono spettacoli di livello mondiale a prezzi sorprendentemente accessibili.

Perché è conveniente: Riga è nota per il suo basso costo della vita, che si traduce in alloggi, cibo e opzioni di intrattenimento a prezzi accessibili. La città vanta un centro storico compatto e percorribile a piedi, e il suo esteso sistema di trasporti pubblici la rende facile da girare. Molte delle sue attrazioni principali, come il Monumento alla Libertà e la pittoresca Alberta Street, sono accessibili anche a piedi.

Atene, Grecia

Atene, il cuore storico della Grecia, è una città in cui le antiche rovine incontrano la vita frenetica di una metropoli moderna. Dalla maestosa Acropoli che domina la città ai vivaci quartieri di Plaka e Monastiraki, Atene offre un viaggio nella storia e nella cultura.

Perché è conveniente: Atene offre un’ampia gamma di alloggi economici e un sistema di trasporto pubblico conveniente che comprende la metropolitana, gli autobus e i tram. La città offre anche l’Athens City Pass, che permette di risparmiare sul viaggio e sui biglietti d’ingresso a molte delle sue antiche rovine e musei. Ci sono anche numerosi siti pubblici gratuiti. Anche il cibo di strada, come il souvlaki e il gyros, ha un buon prezzo e le taverne locali offrono scelte gastronomiche deliziose ed economiche.

Belgrado, Serbia

Belgrado sorge alla confluenza dei fiumi Danubio e Sava, una città con una vivace scena di strada e una ricca storia nonostante i recenti problemi del Paese. La fortezza di Kalemegdan, con la sua vista panoramica sui fiumi, offre uno sguardo sul passato della città e funge da punto di svago centrale per gli abitanti e i turisti.

Perché è conveniente: Belgrado è una città eccezionalmente economica, con una varietà di opzioni economiche per mangiare fuori, come le tradizionali panetterie serbe e le kafane locali dove si possono gustare pasti abbondanti. Anche la vita notturna della città, in particolare i club galleggianti sui fiumi, offre opzioni di intrattenimento a prezzi accessibili. Belgrado è nota anche per i prezzi ragionevoli degli alloggi e il suo centro compatto è facilmente percorribile a piedi o con i numerosi e convenienti mezzi di trasporto pubblico. Ci sono anche numerosi parchi e aree fluviali da esplorare gratuitamente.

Sofia, Bulgaria

Sofia, la capitale della Bulgaria, si trova sullo sfondo di un terreno montuoso e offre un mix di rovine romane, monumenti di epoca sovietica e chiese ortodosse. La città è nota per i suoi spazi aperti, tra cui la Borisova Gradina e il Monte Vitosha, che offrono opportunità di svago ed escursioni gratuite.

Perché è conveniente: Il basso costo della vita di Sofia si riflette nelle sue opzioni di ristorazione, alloggio e trasporto a prezzi accessibili. Molte delle attrazioni della città, tra cui la Cattedrale Alexander Nevsky e le rovine di Serdica, sono gratuite o hanno un costo d’ingresso minimo. Sofia beneficia inoltre di una città percorribile a piedi, con un sistema di trasporto pubblico efficiente ed economico tramite metropolitana e tram per le distanze più lunghe.

Queste città esemplificano come esplorare l’Europa possa essere arricchente ed economico: ogni destinazione offre esperienze, storia e cultura uniche a una frazione del costo di percorsi più battuti.