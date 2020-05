L’azienda Catapano Srl dona 200 mascherine ai pazienti psichiatrici dell’Asp

L’azienda potentina Catapano srl ha donato 200 mascherine certificate quali dispositivi medici agli utenti delle Strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali dell’Asp.

“Con questo piccolo gesto intendiamo, in maniera semplice e spontanea, manifestare il nostro più alto senso di vicinanza alla popolazione lucana e verso tutti coloro che, in questo momento di grande difficoltà sanitaria, sociale e umana, sono impossibilitati a tutelare se stessi e gli altri per contrastare l’emergenza epidemiologica”, ha affermato Francesco Catapano nel consegnare, simbolicamente, le mascherine al direttore generale dell’Azienda, Lorenzo Bochicchio.