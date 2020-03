L’appello è stato accolto. La sede Avis di Marsicovetere ringrazia e invita per la nuova donazione

L’appello è stato accolto. Il messaggio che ha lanciato nei giorni scorsi il presidente Avis regionale Basilicata, Sara De Feudis, non è rimasto inascoltato ”…le raccolte… devono essere garantite e implementate”.

Così è stato! Stamattina, per 7 ore ininterrotte, la Sede AVIS di Marsicovetere, come sempre, ha aperto la propria sede, ospitata presso il Kiris Hotel di Viggiano, ed ha ospitato tanti donatori, vecchi e nuovi, che hanno ritenuto giusto rispondere alla chiamata in questo momento difficile per il paese.

Donne e uomini, giovani e meno giovani, che non mancano mai agli appuntamenti con la donazione, spesso rinunciando alla loro attività quotidiana e ai loro impegni personali, per permettere a un ammalato di guardare con fiducia al futuro.





Da evidenziare che la donazione, oggi più che mai, viene sempre eseguita in sicurezza garantendo l’assoluta incolumità del donatore e del personale addetto.

Ai nostri 35 donatori di oggi, a tutte le centinaia di persone, che si sono avvicendate nel tempo e che consentono alla nostra Associazione di salvare tante vite umane, diciamo grazie con tutto il cuore. Grazie per il loro senso di solidarietà umana, grazie per il loro altruismo, grazie per il loro desiderio di essere sempre utili a qualcuno, grazie per aver contribuito in modo determinante alla crescita civile della nostra comunità.

Prenotatevi per il prossimo appuntamento fissato per mercoledì 25 marzo 2020 dalle ore 07:30, alla Sede AVIS Marsicovetere presso il Kiris Hotel.