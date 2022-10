Lagonegro, gli angeli in divisa salvano 50enne in overdose sull’autostrada

Soltanto grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia stradale di Lagonegro è stata scongiurata la morte di una persona ormai priva di sensi con molta probabilità in overdose. E’ accaduto che un automobilista di circa 50 anni, originario della provincia di Napoli, si è messo alla guida della propria autovettura (una Volkswagen) per raggiungere la Calabria. Prima di partire, però, si è procurato una dose di droga per farne uso durante il viaggio. Circostanza questa che dopo l’assunzione l’ha portato a star male, tanto da doversi fermare in una piazzola di sosta dell’A2 del Mediterraneo, nei pressi di Lagonegro. E non solo, infatti successivamente perdeva i sensi all’interno del veicolo andando molto probabilmente in overdose. Provvidenziale è stato l’intervento degli “angeli” della Stradale di Lagonegro che insospettiti dalla presenza di questa macchina in piazzola si sono fermati per verificare cosa fosse successo. Quando poliziotti, dal finestrino, hanno guardato all’interno dell’auto ferma hanno visto che vi era una persona priva di sensi accasciata sul sedile lato conducente. A tal punto immediatamente i poliziotti si sono subito adoperati per far rinvenire il malcapitato adottando tutte le manovre che il manuale di primo soccorso prevede in tali circostanze e salvando la persona da morte certa. Gli agenti, inoltre, hanno fatto intervenire l’ambulanza del 118 che ha portato il paziente in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Lagonegro.

