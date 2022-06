La web serie Cuori Lucani visibile online

Cuori Lucani, la web serie premiata al Roma Short Film Festival come migliore TV serie, da lunedì 20 giugno 2022 sarà disponibile online gratuitamente sui canali di Cuore Basilicata.

I 7 episodi saranno pubblicati a cadenza bisettimanale, il lunedì e il giovedì.

Cuori Lucani sarà visibile su:

www.cuorebasilicata.it

Facebook CuoreBasilicata

Instagram cuorebasilicata

YouTube Cuore Basilicata

Cuori Lucani, interamente girata in Alta Val D’Agri e Val Camastra, racconta le storie di sette abitanti della zona, l’armonia con il loro territorio e la passione per il proprio lavoro.

La web serie ha la regia di Iacopo Patierno già regista del docufilm Due Ma non Due, girato sempre negli stessi territori, premiato con il Log To Green Movie Award nell’ambito dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia.

Il Calendario delle uscite degli episodi:

Lunedì 20 giugno 2022 – Primo Episodio: La storia di Angelo che di professione fa il maniscalco, ovvero “mette i ferri ai cavalli”.

La sua passione per i cavalli è diventata un vero e proprio lavoro e, da anni, da Salerno viaggia nella Val D’Agri per garantire il benessere di questi animali. Angelo ci descrive il suo rapporto armonico con i cavalli e, con gli occhi di chi viene da fuori, ci racconta la Val D’Agri, un luogo dove si respira il senso di libertà immersi nella natura, lontani dai rumori e dall’inquinamento della città.

Giovedì 23 giugno 2022 – Secondo Episodio: La famiglia di Vittoria da Gragnano (NA), durante una vacanza fuori porta, si è innamorata della loro attuale casa. Un casale antico di pietra che, immerso nella campagna della Val D’Agri, oggi è diventata anche la sede della loro azienda agricola “Per boschi e contrade” dove producono confettura artigianale. Dopo vent’anni, Vittoria ci racconta la scelta vincente di questo cambio di vita in Basilicata e del potenziale di Sarconi, posto paradisiaco che ha dato ispirazione alle loro produzioni originali di prodotti naturali di terra lucana.

Lunedì 27 giugno 2022 – Terzo Episodio: Tramandare le tradizioni, l’amore per la propria terra e la passione per il lavoro. Questo ci racconta Antonio, di come è “cresciuto con la Terra”, nel vero senso della parola. Un richiamo alle proprie origini di Sarconi, in Val D’Agri, a cui ha saputo rispondere con creatività, portando innovazione a uno dei più antichi mestieri: quello dell’agricoltura. L’esperienza di Antonio e la sua intuizione di creare un’identità al proprio operato, in un’ottica di crescita in un settore non sempre facile, ci insegna che con dedizione, sacrifici e passione anche i sogni possono diventare realtà.

Giovedì 30 giugno 2022 – Quarto Episodio: Il Canestrato di Moliterno, unico formaggio a pasta dura IGP presente in Italia, è ancora oggi fortemente legato alla tradizione familiare del territorio e simbolo del comune della Val D’Agri di cui porta il nome, Moliterno.

Attraverso l’esperienza di Francesca, “cresciuta a pane e Canestrato”, ripercorriamo un viaggio tra le antiche pratiche e la volontà di mantenerle e tramandarle di generazione in generazione, grazie alla capacità di saper coniugare tradizione e innovazione.

Lunedì 4 luglio 2022 – Quinto Episodio: L’incontro tra Antonella e l’arpa è stato un amore a prima vista durato tutta la vita.

L’arpa è una tradizione di Viggiano, comune dell’Alta Val D’Agri, che trova le sue origini in tempi lontani e, ancora oggi, grazie al contribuito di talenti come Antonella e artigiani locali, viene tenuta viva nella quotidianità.

Costruire un’arpa significa dare vita a un legno che poi, grazie al tocco abile di mani esperte, è capace di emettere note dolcissime per rievocare il passato, vivere il presente ed immaginare il futuro. Una storia di arte e artigianato di straordinaria delicatezza.

Giovedì 7 luglio 2022 – Sesto Episodio: Nel lavoro di Fabio i dettagli sono importanti perché indelebili. Infatti, Fabio, insieme alla sua compagna Melanie, hanno uno studio di tatuaggi a Villa D’agri, luogo immerso nella natura in cui il tempo scorre più lentamente rispetto al mondo esterno, un luogo dove puoi decelerare e accorgerti di quello che ti circonda, nei minimi dettagli per l’appunto.

Lunedì 11 luglio 2022 – Settimo Episodio: Quando si nasce in un luogo, quel luogo lo senti sempre casa tua. Puoi anche vivere una vita lontano, ma saprai sempre che casa tua è dove l’hai lasciata. Una storia di chi sceglie di restare e di investire su sé stessi e le proprie capacità. Rocco ha fatto rivivere la tradizione della ceramica di Calvello, comune della Val Camastra, coltivando quest’arte con le antiche tradizioni, i segreti tramandati dal padre e utilizzando solo materiali naturali che la Terra offre.

La Web serie Cuori Lucani, dopo pochi giorni dalle sue anteprime nei territori in cui è stata realizzata, è entrata nei Festival internazionali delle web serie, non solo con la vittoria al Roma Short Film Festival, come migliore TV Serie (Roma, Italia).

È stata scelta anche nelle selezioni ufficiali dell’ApuliaWebFest 2022 (Lecce, Italia), Golden Short Film Festival 2022 (Roma, Italia) e del Lift-Off Filmmaker Session (Pinewood Studios, Gran Bretagna).

Cuori Lucani è stata realizzata nell’ambito del progetto Cuore Basilicata, con il patrocinio dei Comuni dell’area, sponsor Eni.

Per info: https://infopointcuorebasilicata.it/