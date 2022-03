La pmi innovativa iInformatica a Dubai 2020 con il progetto DREAMIN

Grande soddisfazione per la pmi innovativa siculo-lucana iinformatica presieduta dal dottore di ricerca lucano Ing. Vito Santarcangelo, nota nel nostro territorio per il progetto di valorizzazione Lucanum condotto insieme al Comitato Regionale delle Pro Loco Unpli di Basilicata rappresentate dal presidente Rocco Franciosa, durante la presentazione ‘Digitization and Preservation of Cultural Heritage: a contribute from the University of Catania a Dubai 2020’ presso Accademia Padiglione Italia di Expo Dubai 2020. Infatti, il progetto DREAMIN, di innovazione nella valorizzazione e fruizione di contenuti museali tramite il connubio di elettronica ed informatica, è stato presentato il 25 Marzo presso Italian Pavilion Accademia di Expo 2020 a Dubai. Nel progetto la iinformatica, è stata partner tecnologico esterno dell’Universita’ degli studi di Catania. Durante la presentazione sono stati presentati i deliverables del progetto creati dalla pmi innovativa iinformatica quale il sistema embedded e cyberfisico del pendolo di faucault ed il simulatore virtuale di analisi microscopiche e spettroscopiche. Diego Sinito, IT manager della iInformatica e coordinatore aziendale di DREAMIN afferma: ‘ Ringraziamo l’università di Catania per la prestigiosa vetrina presso Dubai 2020, che conferma la bellissima sinergia instaurata fra le parti. Tale conquista è la conferma del livello prestigioso del progetto condotto e degli ambiziosi deliverables conseguiti, che conferma le ulteriori recenti conquiste ottenute dall’azienda come la vittoria del premio sull’innovazione tecnologica territoriale Top of the PID 2021 Mirabilia con il progetto digitale Lucanum e l’abilitazione di 4 nostre risorse aziendali presso l’Albo degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero dello Sviluppo Economico’.

È possibile rivedere il contributo al seguente link YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=HWLXutKHgIM&ab_channel=ItalyExpo2020