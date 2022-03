“La pappa reale: tecniche di produzione e di lavorazione”, seminario Alsia il 22 marzo a Bosco Galdo

La pappa reale è un eccezionale alimento che permette di far nascere da un uovo un’ape regina anziché un’ape operaia, di far sviluppare l’apparto riproduttore dell’insetto e quello per deporre le uova, di prolungargli la vita (5-6 anni rispetto a 1-6 mesi delle operaie), oltre che provocare un notevole incremento delle dimensioni del suo corpo. È per questi effetti sull’ape che l’uomo ha cominciato a considerare la pappa reale come un possibile alimento e ha scoperto i benefici che essa porta anche al suo organismo.

Se ne parlerà il 22 marzo 2022 nel corso del seminario ALSIA che si terrà nel Azienda Agricola ALSIA “Bosco Galdo” – Villa D’Agri-Marsicovetere (PZ), dalle 15:00 alle 19:00.

La pappa reale è un alimento ricco di proteine (15%) e di zuccheri (13%), in particolare sotto forma di fruttosio, glucosio e maltosio. Essa, inoltre, contiene i lipidi (6%), alcune importanti vitamine del gruppo B come l’acido pantotenico, e minerali (2%) tra cui potassio, calcio, sodio, zinco, rame e ferro. Tra i componenti della pappa reale, infine, ci sono importanti sostanze antibiotiche come la roialisina.

Durante l’incontro saranno illustrate le tecniche di produzione.

L’incontro rientra nel ciclo di seminari dell’ALSIA realizzati in collaborazione con l’Associazione Apicoltori Lucani ed il Consorzio regionale di tutela e valorizzazione del miele lucano, che rientrano nel progetto approvato dalla Regione Basilicata con lo stralcio sul bando 2021/22 del “Programma triennale miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti apicoltura 2020/2022” (Reg. (UE) 1308/2013) – Azione A2 del Piano apistico 2021/2022 – Deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2021, n.914.

La partecipazione ai seminari dell’ALSIA è gratuita. L’incontro è in presenza: in linea con le norme connesse con l’emergenza sanitaria da covid-19, per accedervi è necessario il “green pass”.