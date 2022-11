“La barca di Noè e il pediluvio universale”, sabato 5 novembre al teatro Pino di Moliterno

Si terrà sabato 5 novembre, presso il teatro Pino di Moliterno, con sipario alle 20,00, lo spettacolo “La barca di Noè e il pediluvio universale” che ripercorre la storia della più grande alluvione mai verificatesi, con molta ironia e divertimento assicurato.

Uno spettacolo teatrale che vede i ragazzi con sindrome di Down non solo protagonisti sul palco, ma anche impegnati nella stesura del copione e nella realizzazione della scenografia, unitamente agli operatori dell’Associazione. Saranno presenti, con una amichevole partecipazione, il Mago Marco e Antonella Ligrani della scuola di ballo Emozioni Ballo.

Sarà questa un’altra occasione per una nuova visione della disabilità, più positiva e rispondente alla realtà odierna per favorire una piena inclusione delle persone con sindrome di Down nel quotidiano: in famiglia, a scuola, con gli amici e naturalmente sul luogo di lavoro.