La ASP alla conferenza dei Sindaci della Val D’Agri

Il Direttore della Asp Basilicata Antonello Maraldo e il Direttore Sanitario Luigi D’Angola hanno partecipato in mattinata alla conferenza dei Sindaci della Val d’Agri che comprende 19 comuni. Si sono riuniti a Marsicovetere per discutere di materia socio-sanitaria e assistenziale ed in particolare di nuovi organigrammi assunzionali per garantire i Leps, incrementando le figure degli assistenti sociali che secondo normativa devono essere uno ogni 5000 abitanti. In discussione anche gli aspetti legati alla riapertura dell’Avviso per l’Assegno di cura, la misura “Disabilità Gravissime”, il Fondo povertà-Pal (Piano di Attuazione Locale) per il triennio 2021-2023. Si è discusso anche di Fondo Pari Opportunità annualità 2021 e 2022, ripartizione del fondo per la realizzazione del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione per minori fino a 6 anni. La conferenza ha posto l’attenzione sulle politiche del welfare che trovano realizzazione mediante la fissazione di obiettivi programmatici.

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Maraldo ha dichiarato che “la presenza di Asp, invitata a partecipare alla Conferenza dei Sindaci, nasce dalla volontà di imprimere un forte segnale di attenzione al settore socio sanitario che rappresenta una delle facce della medicina di prossimità. Nella futura legislatura-ha aggiunto Maraldo- occorrerà affrontare temi come il riordino della continuità assistenziale, della rete del 118 e del piano sociosanitario. Si tratta di argomentazioni che presuppongono una forte linea di comunicazione tra Regione, Comuni e Asp“.