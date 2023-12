L’ Ente Pro Loco Basilicata organizza a Roccanova la prima presentazione in Basilicata di Lucus

Dopo il tour nelle città di Berlino, Amburgo, Stoccarda, Barcellona, Tubinga, Friedrichshafen e Roma arriva la prima tappa in Lucania di Lucus taccuino di Geosofia scritto da Franc Arleo. Il progetto edito da AnimaMundi edizioni sarà presentato Domenica 3 dicembre 2023 ore 18 a Roccanova presso la Sala Consiliare in Piazza del Popolo. Ad organizzare la presentazione nel comune lucano del centro della Val d’ Agri famoso per la produzione del Grottino di Roccanova, l’Ente Pro Loco Basilicata insieme alla Pro Loco Roccanova e al Comune di Roccanova per omaggiare l’autore Franc Arleo nella sua terra dopo importanti appuntamenti nazionali ed internazionali che hanno riscosso particolare interesse di numerosi stranieri e italiani emigrati per la particolarità e la suggestiva narrazione che l’autore compie dell’ Antica Grande Lucania. Con l’autore intervengono il sindaco del Comune di Roccanova Rocco Greco, la Presidente Pro Loco Roccanova Marilena Gallo e il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa il quale sottolinea “il lavoro di Franc Arleo rappresenta una innovativa e stimolante rappresentazione dei suggestivi luoghi lucani in grado di affascinare sia noi stessi ma soprattutto quanti non conoscono ancora la nostra meravigliosa terra. Abbiamo proposto all’autore – prosegue Franciosa – di condividere in Basilicata una serie di iniziative a partire dalla prima presentazione della suo ultimo libro che inaugura una collana che si preannuncia molto interessante”. Il progetto Lucus è ideato, scritto e diretto da Franc Arleo, Art Director di Geolander.it promuove con la collaborazione della Senior Researcer Carla Ferreri del CNR lo sviluppo della Geosofia come disciplina umanistica e scientifica orientata a costruire una nuova consapevolezza dei luoghi per il recupero del benessere e della salute. Lucus unisce componenti di spettacolo e narrazione con documentazione storica e ricerca antropologica sul territorio lucano. Fra monologhi e riflessioni il pubblico viene proiettato in una conoscenza profonda di uno dei luoghi più affascinanti d’Italia. La conferenza teatrale Lucus aiuta a conoscere le radici e le opportunità di questa terra che i viaggiatori dell’800 definirono ‘terra incognita’.

In Lucania o Basilicata Franc Arleo è impegnato in quella che lui chiama “Riforestazione Umana d’ Appennino” portando a vivere persone, da diversi posti del mondo, in luoghi rurali disabitati.